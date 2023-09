Kulesza wpadł do szatni po meczu Polaków. Lewandowski ujawnił, co powiedział prezes PZPN

Dorota Kuźnik

N agranie Cezarego Kuleszy, idącego szybkim krokiem do szatni piłkarzy, obiegło sieć. Kapitan Robert Lewandowski powiedział, co piłkarze usłyszeli od prezesa PZPN po meczu. Odniósł się on także do swoich dalszych planów gry w reprezentacji i skomentował fatalny wynik meczu.