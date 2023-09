– Proszę wyjść ze studia! – zwrócił się do posła Dariusza Klimczaka pracownik TVP Miłosz Kłeczek. Polityk PSL zareagował w nietypowy sposób. – Nie, to jest telewizja publiczna, niech pan wyjdzie! – odparł przedstawiciel opozycji. W niespełna dobę filmik pokazujący tę kłótnię został obejrzany na koncie PSL na X ponad 300 tys. razy. Dariusz Klimczak mówi naTemat, co się działo przed i po programie "Za czy przeciw?" w TVP Info.

Dariusz Klimczak, poseł PSL, kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu. fot. Pawel Wodzynski/East News

Awantura w TVP Info rozegrała się w poniedziałek wieczorem. W studio publicznego nadawcy zasiedli Radosław Fogiel z rządzącego PiS i Dariusz Klimczak z opozycyjnego PSL. Trzecią osobą na wizji był gospodarz programu "Za czy przeciw?" Miłosz Kłeczek, korespondent TVP w Sejmie. Zdaniem Klimczaka w trakcie programu Kłeczek wyraźnie opowiedział się po stronie Prawa i Sprawiedliwości.

– Jest pan pseudodziennikarzem – stwierdził poseł Klimczak. Te słowa rozsierdziły Kłeczka, który nakazał przedstawicielowi opozycji opuszczenie studia. Jednak Dariusz Klimczak nie dał się wyrzucić. W rozmowie z naTemat wyjaśnia dlaczego.

Kłeczek kontra Klimczak. Jak było przed programem?

Dariusz Klimczak relacjonuje, że przed programem atmosfera była dobra. – Pan Kłeczek nas przywitał, a potem był już praktycznie cały czas wpatrzony w notatki. Przed wejściem na antenę wymieniliśmy z Radosławem Foglem kilka uwag o niedawnym meczu piłkarzy z Albanią – mówi Dariusz Klimczak.

Poseł PSL dodaje, że zdziwił się informacją, że program potrwa około 40 minut. – Tego typu formaty jeden na jeden zazwyczaj mają po 10-12 minut. Wtedy pomyślałem, że program może być tak długi, bo z założenia ma polegać na grillowaniu opozycji. Stwierdziłem, że nie mogę na to pozwolić. I jak się okazało, moje przewidywania się sprawdziły – opisuje ludowiec.

"Kłeczek przerywał mi po 5 sekundach"

Poseł Klimczak wskazuje, że podczas programu polityk PiS był faworyzowany, mógł bez przeszkód wygłaszać długie wypowiedzi. Z kolei on, jako przedstawiciel opozycji, w praktyce nie był dopuszczany do głosu. – Kłeczek przerywał mi po 5 sekundach, podczas gdy Fogiel mógł mówić do woli – tłumaczy ludowiec. Dodaje, że przez pierwszych kilka minut nie miał nawet szansy na wymianę zdań z posłem Foglem.

Ale na tym się nie skończyło. – Z jednej strony pan Kłeczek zwracał mi uwagę, że jestem zbyt wyluzowany. Potem krytykował mnie za to, że jestem zbyt spięty. Cokolwiek robiłem, było źle – mówi Dariusz Klimczak.

W pewnym momencie ludowiec stracił cierpliwość. – Do tego, że pracownicy TVP zadają nam pytania z tezą, już się przyzwyczaiłem. Ale pan Kłeczek poszedł o krok dalej. Przypisywał mi tezy, których nie podzielam, słowa, których nie wypowiedziałem, tworzył jakiś alternatywny świat, zamiast trzymać się faktów – bulwersuje się Klimczak.

"To wspólna telewizja Polaków"

To dlatego – wyjaśnia – zadał pracownikowi TVP pytanie, czy jest dziennikarzem czy pseudodziennikarzem, po którym Kłeczek kazał mu wyjść ze studia. – Wielokrotnie politycy opozycji wychodzili ze studia w trakcie programu. Postanowiłem złamać ten schemat. Nie dałem się wyrzucić Kłeczkowi, powiedziałem, żeby sam wyszedł. To wspólna telewizja Polaków, a nie własność pana Kłeczka – mówi Klimczak.

Jak przekonuje ludowiec, unoszenie się honorem i wychodzenie ze studia, gdy goście są traktowani w nierówny sposób, nie jest rozwiązaniem. – Walczymy także o głosy tych wyborców, do których dociera tylko TVP. Mam po dziurki w nosie sposobu, w jaki traktowana jest opozycja, tego, że ma się za wszystkich i za wszystko tłumaczyć, ale to nie znaczy, że trzeba oddawać PiS-owi pole walkowerem. Ja nigdy nie wyjdę z TVP, nie dam się stamtąd wyrzucić, będę reprezentował demokratyczną opozycję i przedstawiał stanowisko PSL – deklaruje poseł Klimczak.

Jego zdaniem pojednawcza postawa wobec TVP obraca się przeciw opozycji. – Trzeba być twardym i postępować z nimi inaczej. Nie wolno im popuścić, bo inaczej zaczynają dominować w każdej dziedzinie, a widzowie nie mogą usłyszeć naszych racji – argumentuje Klimczak.

Polityk PSL jest zdegustowany brakiem reakcji Radosława Fogla na to, co się działo w studio. – Apelowałem do niego jeszcze w czasie programu, ale zachował się jak ktoś, kto widząc kopanie leżącego, zamiast mu pomóc, przyłącza się do napastnika – mówi Klimczak.

"Kłeczek po programie uciekł"

Dariusz Klimczak zwraca uwagę na to, że wielokrotnie doświadczył w TVP wrogiej atmosfery, jednak niezmiennie prowadzący program żegnali się z gośćmi.

– Zawsze jest tak, że wymieniamy na koniec uścisk dłoni, prowadzący dziękuje gościom za przyjście, a my jako goście dziękujemy za zaproszenie. Tym razem było inaczej. Po zakończeniu programu chciałem porozmawiać z panem Kłeczkiem o tym, co się stało w studio, poprosić go, by choćby z szacunku do widzów trzymał się podstawowych standardów dziennikarskich. Jednak pan Kłeczek zniknął. Ulotnił się bez słowa. Nie było nawet "do widzenia". A chciałem z nim porozmawiać o tym, jak się do mnie odnosił. Rozglądałem się za nim, ale już go tam nie było – opowiada Klimczak.

Poseł PSL mówi, że po wczorajszej scysji z Kłeczkiem odbiera mnóstwo wyrazów sympatii i wsparcia.

– Gdy chodziłem dziś po Warszawie, na każdym skrzyżowaniu podchodzili do mnie ludzie i gratulowali występu. Dzwoniły do mnie osoby publiczne, których nazwisk nie mogę niestety podać. Wszyscy wiedzą, że TVP nie może być jak gniazdo żmij, gdzie każda wizyta to ukąszenie jadem – konkluduje Klimczak.

Czytaj także: https://natemat.pl/414019,milosz-kleczek-co-dziennikarze-i-politycy-mysla-o-pracowniku-tvp