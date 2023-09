Niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka w ostatnich dniach wystosował ważny apel, który do serc powinni wziąć sobie nie tylko mieszkańcy RFN. Eksperci z zachodniego brzegu Odry ostrzegają w sprawie potencjalnie dramatycznych skutków dołączenia do zyskującego popularność trendu.

Niemiecki BfR ostrzega przed tragicznymi skutkami popularnego wyzwania na TikToku. Fot. IMAGO / Tim Oelbermann / Imago Stock and People / East News

Ostrzeżenie wydane przez Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) to efekt serii hospitalizacji, do których w różnych krajach Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych doprowadził zyskujący popularność trend w mediach społecznościowych. Chodzi mianowicie o Hot Chip Challenge lub One Chip Challenge, czyli internetowe wyzwania znane szczególnie z serwisu TikTok.

Polegają one na tym, że użytkownicy nagrywają się podczas jedzenia chipsów, które przyprawione są m.in. dwoma najpikantniejszymi rodzajami papryczki chili. Eksperci z Niemiec alarmują, że skutki takiej zabawy mogą być opłakane i rodzą ryzyko "poważnych konsekwencji zdrowotnych".

Opłakane skutki Hot Chip Challenge na TikToku

Nie jest to czcze gadanie nudnych naukowców, a ocena potwierdzona analizą wzrastającej na całym świecie liczby osób, które udział w Hot Chip Challenge czy One Chip Challenge przypłaciły wielodniową hospitalizacją.

Najpoważniejszy zarejestrowany dotąd przypadek tragicznego finału tej "pikantnej zabawy" miał miejsce w USA. W amerykańskim stanie Massachusetts 14-latek zmarł kilka godzin po opublikowaniu na TikToku nagrania dokumentującego to, jak mierzy się z pikantnymi chipsami.

BfR wyjaśnia, że skutki dołączenia do tiktokowego trendu mogą być nawet tak tragiczne, gdyż nadużywanie skrajnie ostrych w smaku produktów prowadzi nie tylko do podrażnienia błon śluzowych, nudności czy wymiotów, ale także znacznie podnosi ciśnienie krwi – także u osób młodych.

"Szczególnie wrażliwe na produkty z ostrym chili są dzieci" – podkreślają niemieccy specjaliści. Jednak według danych przytoczonych przez BfR, nawet zdrowa dorosła osoba może bez uszczerbku na zdrowiu przyjąć tylko do 5 miligramów kapsaicyny na kilogram masy ciała.

Przy tej okazji instytut apeluje więc o umieszczanie etykiet ostrzegawczych na opakowaniach jedzenia zawierającego więcej niż 100 mg na kilogram produktu.