Samorządowiec Prawa i Sprawiedliwości Marek Ożga zginął w wypadku samochodowym w miejscowości Nowe Grębowo. Teraz na jaw wychodzą nowe informacje, bowiem do akcji weszła prokuratura.

Samorządowiec PiS Marek Ożga nie żyje. Nowe informacje o tragedii. Fot. NewsLubuski / East News ; Facebook / OSP Krawiec

Samorządowiec PiS Marek Ożga nie żyje. Nowe informacje o tragedii

Do zdarzenia doszło 11 września wieczorem, a dokładnie po godzinie 19:00. Służby zostały wezwane na skrzyżowanie ulic Parkowej, Dolańskich i Tartacznej w miejscowości Nowe Grębowo. Powodem był wypadek z udziałem kierowcy toyoty yaris i półciężarówki.

W wyniku zderzenia pojazd osobowy wylądował na ogrodzeniu prywatnej posesji. Kierowca zaś zakleszczył się w aucie. Konieczne było wezwanie straży pożarnej w celu użycia specjalistycznego sprzętu hydraulicznego.

W rozmowie z PAP, na którą powołuje się Onet, zastępca Prokuratora Rejonowego w Tarnobrzegu, Mirosław Chamera powiedział o wstępnych ustaleniach śledczych. – Z ustaleń wynika, że kierowca toyoty nie zatrzymał się przed znakiem stop, w następstwie czego doszło do zderzenia się pojazdów – stwierdził.

Mężczyznę udało się przewieźć do szpitala, jednak chwilę później stwierdzono zgon. Wkrótce okazało się, że zmarły to samorządowiec Prawa i Sprawiedliwości, Marek Ożga. To radny powiatu tarnobrzeskiego z 21-letnim doświadczeniem. Był druhem z Krawiec oraz wicedyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

"Odszedł Wielki Człowiek, serdeczny przyjaciel zawsze chętny do pomocy każdemu, serce naszej jednostki" – napisali druhowie z lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Do sprawy włączyła się również prokuratura, której celem jest ustalenie wszelkich okoliczności wypadku.

Śledczy zlecili także badania histopatologiczne oraz toksykologiczne. Na wyniki będzie trzeba poczekać około dwóch tygodni. Dopiero wtedy okaże się, czy dodatkowe czynności przyniosą nowe ustalenia w sprawie wypadku.

W mediach zaczęły również krążyć doniesienia, że Ożga tuż przed wypadkiem zasłabł. W rozmowie z PAP, na którą powołuje się Onet, tej wersji nie potwierdziła jednak prokuratura. Wiadomo zaś, że pogrzeb samorządowca odbędzie się już w najbliższą sobotę, 16 września, we wsi Krawce.