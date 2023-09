MSW reaguje na "Zieloną granicę". Przed seansem w kinach w całej Polsce puszczą swój spot

"Zielona granica" Agnieszki Holland przedstawia kryzys migracyjny, ale zdaniem rządzących - w krzywdzący dla naszego kraju sposób. Dlatego w kinach studyjnych w całej Polsce ma być pokazywany spot z m.in. archiwalnymi nagraniami z granicy polsko-białoruskiej.

Projekcje "Zielonej granicy" poprzedzi rządowy spot Fot. twitter.com/MSWiA_GOV_PL/

"Zielona granica" od kilku tygodni wywołuje gorącą dyskusję - rządzący biją na alarm i ostro krytykują film Agnieszki Holland. Zbigniew Ziobro porównał go do nazistowskiej propagandy, Stanisław Żaryn z kolei ocenił, że przysłuży się białoruskiej propagandzie, z kolei minister Czarnek powiedział, że reżyserka nie ma już prawa nazywać się Polką. Teraz do grona przeciwników dołącza Błażej Poboży.

– Najlepszym słowem, które pozwala opisać ten film, to "obrzydliwy paszkwil" – powiedział na konferencji podsekretarz stanu w MSWiA Błażej Poboży. – Ten film pokazuje w sposób skrajnie niesprawiedliwy, nieuprawniony, krzywdzący, funkcjonariuszy straży granicznej, całą profesjonalną formację, żołnierzy, wszystkich tych, którzy bronią z narażeniem własnego zdrowia i życia polskiej granicy.

– Ten film szkaluje dobre imię polskiego funkcjonariusza, policjanta, żołnierza. Ten film w wielu aspektach jest obrazem krzywdzącym dla instytucji polskiego państwa i dla Polaków – grzmiał wiceminister. Dodał, że nawet mieszkańcy terenów przy granicy zostali tam pokazani w sposób "skrajnie nieprawidłowy i nieuprawniony".

Nikt z powyższych polityków nie widział filmu przed wydaniem wyroku, bo do kin wchodzi w piątek, a w środę była oficjalna premiera w Polsce i pokazy prasowe. Była na nim nasza redakcyjna koleżanka Ola Gersz. "Reżyserka pokazuje różne ludzkie perspektywy, a na swój celownik głównie bierze system i 'górę'. Krytycznie pokazuje postawę obu władz: białoruskich i polskich (ale mówi wprost, że kryzys wywołał reżim Łukaszenki)" – czytamy w jej recenzji.

Spot MSWiA przed seansami "Zielonej granicy". Co w nim jest?

Spot (w powyższej retransmisji od 4 minuty) został pokazany na wspólnej konferencji ministerstwa i Straży Granicznej - była na niej też rzeczniczka SG Anną Michalska, która już wcześniej krytykowała nową produkcję Agnieszki Holland. W filmiku zamieszczono tendencyjne archiwalne nagrania z 2021 roku oraz przebitki z zapory na granicy polsko-białoruskiej. Zobaczymy w nim m.in. grupę zamaskowanych uchodźców próbujących sforsować zasieki lub mężczyznę rzucającego kamienieniem.

"W 2021 roku rozpoczęła się operacja hybrydowa wymierzona w Polskę. Służby podległe MSWiA zdały egzamin i powstrzymały szturm na naszą granicę. Kilka miesięcy później dla zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju na granicy powstała nowoczesna zapora. Bronimy polskiej granicy - bezpieczna Polska" – opowiada narrator. Całość trwa ok.30 sekund.

Poboży tłumaczył, że spot ma być rządowym komentarzem do "Zielonej granicy". Wiceminister nie chciał mówić o technicznych aspektach wyświetlania spotu w kinach studyjnych w całej Polsce. –Ideą naszego rozwiązania jest dotarcie do jak największej liczby osób – dodał. Ma nadzieję, że również inne podmioty wyrażą chęć emisji tego spotu.