Kandydaci PiS tracą wiarę w zwycięstwo? Janiak zrezygnował w ważnym okręgu

Kandydat z listy PiS do Senatu Kazimierz Janiak zrezygnował ze startu w wyborach. Pismo OKW w tej sprawie opublikowała posłanka PO Agnieszka Pomaska. Nie są znane dokładne powody jego decyzji. Jest do dobra wiadomość dla opozycji, gdyż obecnie największą szansę na reelekcję ma Ryszard Świlski (KO) z Paktu Senackiego.

Kandydat PiS rezygnuje ze startu w wyborach. Chodzi o Kazimierza Janiaka. Fot. Karolina Misztal/REPORTER

PiS traci kandydata do Senatu w wyborach. Janiak zrezygnował

Pismo Okręgowej Komisji Wyborczej pokazała posłanka PO Agnieszka Pomaska."PiS bez kandydata do Senatu na Pomorzu! Kazimierz Janiak zrezygnował z kandydowania w okręgu nr 66 obejmujący powiaty gdański, starogardzki i tczewski" – napisała Pomaska w mediach społecznościowych.

Z dokumentu, który opublikowała, wynika, że Kazimierz Janiak złożył pisemne oświadczenie o wycofaniu zgody na kandydowanie.

Kazimierz Janiak był posłem AWS w latach 1997-2001. Potem w 2015 i 2019 roku znów próbował sił w polityce z list PiS, ale nie udało mu się zdobyć mandatu do Senatu. Co ciekawe, na początku 2016 roku wstąpił do PiS. Jesienią tego roku został dyrektorem w Totalizatorze Sportowym w Gdańsku. Z kolei od 2019 do 2020 był członkiem Rady Uniwersytetu Gdańskiego.

Różne sondaże pokazują odmienią sytuacją partii politycznych

Jak wygląda poparcie dla poszczególnych partii na nieco ponad 20 dni przed wyborami? Jak informowaliśmy w środę, z przekazanych przez pracownię Research Partner redakcji naTemat.pl danych wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Zjednoczona Prawica zwyciężyłaby w nich z poparciem rzędu 35,4 proc. Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska ciesząca się wynikiem 26,1 proc.

Za plecami dwóch największych graczy w najnowszym sondażu uplasowała się Trzecia Droga, którą wskazało 10,1 proc. respondentów Research Partner. Oddanie głosu na Konfederację zadeklarowało 9,5 proc. badanych. Ostatnim ugrupowaniem z szansą na przekroczenie progu wyborczego jest Lewica, notująca 8-proc. poparcie.

Całkiem inaczej sytuacja wygląda w badaniu dla RMF FM i "DGP", który wykonał United Surveys. I tak gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 31,6 proc. obywateli. To dałoby Jarosławowi Kaczyńskiemu 181 miejsc w Sejmie.

Koalicja Obywatelska zaś otrzymałaby 27 proc. głosów. W ten oto sposób Donald Tusk utworzyłby klub liczący 151 posłów. Trzecie miejsce na podium nie przypadło Konfederacji, a Trzeciej Drodze, którą chce poprzeć 10,1 proc. badanych.

Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz wprowadziliby do Sejmu 45 parlamentarzystów. Niewiele mniej szabel zgromadziłaby Lewica. Koalicję Partii Razem i Nowej Lewicy poparłoby 9,8 proc. osób, co przełożyłoby się na 42 mandaty.

Także skrajna prawica pod znakiem Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikkego wprowadziłaby swoją reprezentację do Sejmu. Na ten komitet chce oddać swój głos 9,3 proc. badanych. To daje 38 miejsc w izbie niższej.