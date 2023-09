Z kilku ostatnich sondaży wynikało, iż 15 października to dzisiejsza opozycja powinna zdobyć większość miejsc w Sejmie. Najnowsze badanie, którego wyniki pracownia Research Partner przekazała naTemat.pl, wskazuje jednak, że Donald Tusk i spółka nie mogą świętować przedwcześnie.

Sondaż Research Partner wskazuje, że demokratyczna opozycja nie może być jeszcze pewna większości w nowym Sejmie. Fot. Andrzej Iwanczuk / REPORTER

Nowe badanie preferencji partyjnych Polaków potwierdza dwa zauważalne od początku września trendy – kurczy się elektorat Konfederacji, a na najniższym stopniu politycznego podium zastępuje ją Trzecia Droga. Tu kończą się dobre dla demokratycznej opozycji informacje, jakie przynosi sondaż Research Partner.

Kto wygra wybory parlamentarne 2023? Mamy nowy sondaż Research Partner

Z przekazanych redakcji naTemat.pl danych wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Zjednoczona Prawica zwyciężyłaby w nich z poparciem rzędu 35,4 proc. Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska ciesząca się wynikiem 26,1 proc.

Za plecami dwóch największych graczy w najnowszym sondażu uplasowała się Trzecia Droga, którą wskazało 10,1 proc. respondentów Research Partner. Oddanie głosu na Konfederację zadeklarowało 9,5 proc. badanych. Ostatnim ugrupowaniem z szansą na przekroczenie progu wyborczego jest Lewica, notująca 8-proc. poparcie.

PiS bez samodzielnej większości i... wszystko wciąż zależy od Mentzena

Dla pracowni Research Partner przeliczenia powyższych wyników na prawdopodobną liczbę mandatów w Sejmie dokonał dr Maciej Onasz z Katedry Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Z jego opracowania dowiadujemy się, że wspólny klub Prawa i Sprawiedliwości, Suwerennej Polski oraz Partii Republikańskiej liczyłby 205 posłów.

138 miejsc zajęliby parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polska. 46 przedstawicieli w izbie niższej parlamentu miałaby koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego z Polską 2050. Konfederacja powinna objąć 41 mandatów, a 29 klub łączący siły Nowej Lewicy z Partią Razem. Ostatnie z 460 miejsc trafiłoby do Mniejszości Niemieckiej.

To badanie – inaczej niż np. niedawna seria sondaży United Surveys – nie potwierdza więc, że Donald Tusk, Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty mogą już negocjować nazwiska nowych ministrów. Co prawda, wygląda na to, że ekipa z Nowogrodzkiej nie ma szans na utrzymanie samodzielnej większości, ale Zjednoczoną Prawice może uratować Sławomir Mentzen.

Symulacja dr. Onasza na podstawie sondażu Research Partner wskazuje bowiem, że prawicowa koalicja mogłaby liczyć na 246 mandatów.