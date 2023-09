Nagrody festiwalu w Gdyni rozdane! Złote Lwy powędrowały do filmu o Kościuszce [ZWYCIĘZCY]

Zakończył się 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Złote Lwy otrzymał "Kos" o Tadeuszu Kościuszce, a najwięcej nagród wieczoru zdobył film debiutanta Grzegorza Dębowskiego "Tyle co nic" oraz "Doppelgänger. Sobowtór" Jana Holoubka. Ekipa "Chłopów", jednego z najgłośniejszych filmów tegorocznej imprezy, nie wyjechała jednak z Trójmiasta z pustymi rękami. Oto pełna lista zwycięzców festiwalu w Gdyni.

"Kos" triumfował na festiwalu w Gdyni Fot. Kadr z filmu "Kos"

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni organizowany jest od 1974 roku, a w tym roku odbył się po raz 48. Wystartował w poniedziałek, 18 września, a zakończył się uroczystą ceremonią zamknięcia w sobotę 23 września, która rozpoczęła się o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

"Kos" ze Złotymi Lwami, "Chłopi" z nagrodą publiczności

W prestiżowym Konkursie Głównym zostało w tym roku zaprezentowanych 16 filmów. "Chłopi" Doroty Kobieli-Welchman i Hugh Welchmana, "Doppelgänger. Sobowtór" Jana Holoubka, "Figurant" Roberta Glińskiego, "Fin del mundo?" Piotra Dumały, "Freestyle" Macieja Bochniaka, "Horror Story" Adriana Apanela, "Imago" Olgi Chajdas, "Jedna dusza" Łukasza Karwowskiego, "Kos" Pawła Maślony, "Lęk" Sławomira Fabickiego, "Raport Pileckiego" Krzysztofa Łukaszewicza, "Różyczka 2" Jana Kidawy-Błońskiego, "Sny pełne dymu" Doroty Kędzierzawskiej, "Święto ognia" Kingi Dębskiej, "Święty" Sbastiana Buttnego oraz "Tyle co nic" Grzegorza Dębowskiego.

Zwycięzców wybierało jury w składzie: reżyser i scenarzysta Filip Bajon, przewodniczący; aktorka Dorota Pomykała; montażystka Magdalena Chowańska; pianista, kompozytor i dyrygent Marcin Masecki; operator Janusz Gauer; scenarzystka i producentka Katarzyna Sarnowska oraz kostiumografka Katarzyna Walicka-Maimone.

Co zadecydowali? Złote Lwy dla najlepszego filmu otrzymał "Kos" Pawła Maślony, film o Tadeuszu Kościuszce. Z kolei Srebrne Lwy wręczono ekipie dramatu psychologicznego "Imago" Olgi Chajdas. Nagrody za główne role aktorskie powędrowały do Leny Góry za "Imago" oraz Artur Paczesny za "Tyle co nic", a w kategoriach drugoplanowych nagrodzono aż cztery osoby. Najlepszymi aktorkami drugoplanowymi zostały Kinga Preis ("Święto ognia") oraz Agnieszka Kwietniewska ("Tyle co nic"), a aktorami – Tomasz Schuchardt ("Doppelgänger. Sobowtór") oraz Robert Więckiewicz ("Kos").

"Tyle co nic", reżyserski debiut Grzegorza Dębowskiego o morderstwie podczas protestu rolników był jednym z dwóch filmów, które zdobyły najwięcej nagród na festiwalu w Gdyni: aż pięć. Tyle samo statuetek otrzymał "Doppelgänger. Sobowtór" Jana Holoubka, którego nagrodzono za reżyserię, a ekipa "Kosa" wyjechała z Gdyni z czterema nagrodami. "Chłopi", animacja Doroty Kobieli-Welchman i Hugh Welchmana, twórców nominowanego do Oscara filmu "Twój Vincent", zdobyli Nagrodę Specjalną Jury oraz Nagrodę Publiczności.

Platynowe Lwy za całokształt twórczości otrzymał w tym roku Allan Starski, scenograf, który pracował przy takich filmach jak "Pianista", a w 1994 roku zdobył Oscara za "List Schindlera", "Pan Tadeusz", "Oliver Twist" i "Pokłosie". Warto dodać, że tegoroczna edycja festiwalu była pierwszą pod dyrekcją artystyczną Joanny Łapińskiej, która została powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w czerwcu. To pierwsza kobieta na tym stanowisko.

Festiwal w Gdyni 2023: nagrody i Złoty Lwy [LISTA ZWYCIĘZCÓW]

Poniżej pełna lista laureatów festiwalu w Gdyni 2023:

Złote Lwy: "Kos", reż. Paweł Maślona

Srebrne Lwy: "Imago", reż. Olga Chajdas

Nagroda Specjalna Jury: "Chłopi", reż. Dorota Kobiela-Welchman i Hugh Welchman ("za unikalną formę filmową")

Nagroda Publiczności: "Chłopi", reż. Dorota Kobiela-Welchman i Hugh Welchman

Reżyseria: Jan Holoubek, "Doppelgänger. Sobowtór"

Scenariusz: Grzegorz Dębowski, "Tyle co nic"

Główna rola kobieca: Lena Góra, "Imago"

Główna rola męska: Artur Paczesny "Tyle co nic"

Drugoplanowa rola kobieca: Kinga Preis, "Święto ognia" oraz Agnieszka Kwietniewska, "Tyle co nic"

Drugoplanowa rola męska: Tomasz Schuchardt, "Doppelgänger. Sobowtór" oraz Robert Więckiewicz, "Kos"

Debiut reżyserski lub drugi film: Grzegorz Dębowski, "Tyle co nic"

Profesjonalny debiut aktorski: Paulina Pytlak, "Święto ognia"

Złoty Pazur - Inne spojrzenie: "Tyle co nic", reż. Grzegorz Dębowski

Muzyka: Andrzej Smolik, "Imago"

Zdjęcia: Bartłomiej Kaczmarek, "Doppelgänger. Sobowtór"

Charakteryzacja: Aneta Brzozowska, "Kos"

Kostiumy: Weronika Orlińska, "Doppelgänger. Sobowtór"

Scenografia: Marek Warszewski, "Doppelgänger. Sobowtór"

Dźwięk: Marcin Lenarczyk, "Sny pełne dymu"

Montaż: Piotr Kmiecik, "Kos"

Konkurs Filmów Krótkometrażowych – nagroda główna: "Warszawa, Holandia", reż. Ming-Wei Chiang

Konkurs filmów mikrobudżetowych – wyróżnienie: "W nich cała nadzieja", reż. Piotr Biedroń

Konkurs filmów mikrobudżetowych – nagroda główna: "Ultima Thule", reż. Klaudiusz Chrostowski

Platynowe Lwy: Allan Starski