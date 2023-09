Właśnie ruszyło jedno z najważniejszych wydarzeń kinowych w Polsce, czyli 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, na którym będzie można zobaczyć aż 120 produkcji. Do konkursu głównego zakwalifikowało się 16 tytułów, a wśród nich m.in. animowani "Chłopi" od twórców "Twojego Vincenta". Zdradzamy, gdzie i kiedy będziemy mogli je obejrzeć.

16 filmów konkursu głównego 48. Festiwalu Filmowego w Gdyni (LISTA)

1. Chłopi

Adaptacja "Chłopów" pióra noblisty Władysława Reymonta jest jednym z najbardziej wyczekiwanych polskich tytułów tego roku. Za reżyserię filmu odpowiada duet Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, twórców "Twojego Vincenta", czyli malarskiej animacji nominowanej do Oscara w 2018 roku. Przy ich najnowszym dziele pracowało ponad 100 malarzy - dzięki ich talentowi w ciągu 200 tys. godzin udało się stworzyć obrazy olejne inspirowane twórczością Józefa Chełmońskiego, którymi zastąpiono zwykłe klatki w filmie.

Pracę malarzy poprzedził jednak plan zdjęciowy z udziałem prawdziwych aktorów. W roli Jagny wystąpiła Kamila Urzędowska ("Żmijowisko"), w roli Antka Boryny - Robert Gularczyk ("Twój Vincent"), zaś jako Macieja Borynę zobaczymy Mirosława Bakę ("Krótki film o zabijaniu"). W obsadzie znaleźli się również Julia Wieniawa ("W lesie dziś nie zaśnie nikt"), Maciej Musiał ("Rodzinka.pl"), Sonia Bohosiewicz ("Inni ludzie") oraz Ewa Kasprzyk ("Kogel-mogel").

Gdzie obejrzeć? W kinach od 13 października.

2. Doppelgänger. Sobowtór

Jan Holoubek powraca z "Doppelgängerem. Sobowtórem", który inspirował się faktycznymi historiami polskich agentów specjalnych z czasów PRL-u. Fabuła nowego filmu reżysera "25 lat niewinności. Sprawy Tomka Komendy" zabiera widzów do lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Na pierwszy rzut oka głównych bohaterów - Hansa i Bitnera – nie łączy ze sobą nic. Obaj jednak prędzej czy później będą musieli zadać sobie pytani o to, kim tak naprawdę są.

W obsadzie produkcji znajdziemy takie nazwiska jak Jakub Gierszał ("Sala samobójców"), Andrzej Seweryn ("Ostatnia rodzina"), Katarzyn Herman ("Płynące wieżowce") i Tomasz Schuchardt ("Jesteś Bogiem").

Gdzie obejrzeć? W kinach od 29 września.

3. Figurant

Reżyser Robert Gliński ("Cześć, Tereska") przybliża w filmie "Figurant" postać Budnego, esbeka, który przez dwie dekady inwigilował przyszłego papieża, Karola Wojtyłę. Scenariusz Andrzeja Gołdy ("Pan T.") w połączeniu z czarno-białą estetyką skupia się na obsesji mężczyzny względem biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Na ekranie będziemy mieli okazję zobaczyć popis aktorski ze strony Mateusza Więcławka ("Obietnica"), Marianny Zydek ("Kamerdyner"), Adriana Brząkały ("Piłsudski"), Zbigniewa Stryja ("Amok") i Macieja Mikołajczyka ("Strażacy").

Gdzie obejrzeć? W kinach od 20 października.

4. Fin del mundo?

"Fin del mundo?" to gatunkowa mieszanka wystrzałowa, która łączy w sobie elementy zarówno komedii absurdu, kryminału, jak i westernu. Kamera u Piotra Dumały podąża za Waldim, z pozoru zwykłym mężczyzną mieszkającym w starej willi ze swoimi trzema siostrami i stuletnimi rodzicami, którzy – swoją drogą – jakiś czas temu umarli. Bohater odkrywa, że posiada nadprzyrodzone moce – jego oczy działają jak rentgen.

W dziele twórcy "Lasu" i "Łagodnej" zagrali m.in. Andrzej Szeremeta ("Król"), Gabriela Muskała ("Fuga"), Aleksandra Popławska ("Wataha"), Mariusz Bonaszewski ("Marzec '68") oraz Helena Norowicz ("Ciemno, prawie noc").

Gdzie obejrzeć? W kinach - jesień 2023.

5. Freestyle

"Freestyle" Macieja Bochniaka ("Disco polo") skupia się na losach ulicznego rapera, który próbuje zostawić kryminalną przeszłość za sobą i zająć się na poważnie muzyką. Niestety, aby wprowadzić w życie swój ambitny plan, najpierw potrzebuje znaleźć na niego budżet. Kradnie więc ze studia nagraniowego mikrofon i tym samym zostaje wciągnięty do gangsterskiego podziemia.

W roli Diega wystąpił znany z "Sali samobójców. Hejtera" Maciej Musiałowski. U jego boku na ekranie pojawiają się też m.in. Nel Kaczmarek ("Ostatni komers"), Michał Sikorski ("Pewnego razu na krajowej jedynce") i Jakub Nosiadek ("Johnny").

Gdzie obejrzeć? Netflix

6. Horror Story

Adrian Apanel ("Kroki") przybliża w swoim pełnometrażowym debiucie zatytułowanym "Horror Story" historię świeżo upieczonego magistra Tomka, który przeprowadza się do wielkiego miasta z nadzieją na znalezienie perspektywicznej pracy. Chłopak wynajmuje zatem pokój w starej willi i już pierwszej nocy przeżywa istny horror. Wszystko przez grupę ekscentrycznych lokatorów.

W czarnej komedii wystąpili Jakub Zając ("Belfer"), Michalina Olszańska ("Córki dancingu"), Marta Stalmierska ("Apokawixa") oraz Konrad Eleryk ("Samiec Alfa").

Gdzie obejrzeć? Seanse podczas 48. Festiwalu Filmowego w Gdyni.

7. Imago

Akcja "Imago" w reżyserii Olgi Chajdas ("Erotica 2022") rozgrywa się w Trójmieście w latach 1987-1989. Produkcja skupia się na więzi matki i córki, która "łaknie życia pośród szarości PRL". Punktem kulminacyjnym są rewolucyjne zmiany w Polsce.

W zachowanym w postpunkowej estetyce dramacie obsadzono m.in. Lenę Górę ("Noc w przedszkolu"), Mateusza Więcławka ("Obietnica"), Wacława Warchoła ("BrzydUla") i Bogusławę Schubert ("Europa, Europa"). Film miał swoją premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach.

Gdzie obejrzeć? Seanse podczas 48. Festiwalu Filmowego w Gdyni.

8. Jedna dusza

Alojz jest górnikiem, który ma problemy z nadużywaniem alkoholu. Uzależnienie mężczyzny odbija się na jego żonie oraz małych synach. Pewnego dnia w kopalni dochodzi do katastrofy, a głównemu bohaterowi udaje się uratować życie kolegi, z którym dotąd miał na pieńku. Wydarzenie to wywraca jego życie do góry nogami.

Na pokład "Jednej duszy" Łukasz Karwowski ("Mała wielka miłość" i "Kac Wawa") zabrał ze sobą m.in. Dawida Ogrodnika ("Johnny"), Małgorzatę Gorol ("Twarz"), Dorotę Kolak ("Zjednoczone stany miłości") i Tomasza Schuchardta ("Wielka woda").

Gdzie obejrzeć? W kinach od 24 listopada.

9. Kos

"Kos" w reżyserii Pawła Maślony (współscenarzysty "Demona") przenosi na ekran historię Tadeusza "Kosa" Kościuszki, który po powrocie z Ameryki Północnej i politycznej emigracji planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom. W mobilizacji polskiej szlachty, a także chłopów, bohaterowi narodowemu pomaga jego przyjaciel i były niewolnik, Domingo.

W tytułowej roli Maślona obsadził Jacka Braciaka ("Kler"). Pozostałe kreacje przypadły m.in. Bartoszowi Bieleni ("Boże Ciało"), Jasonowi Mitchellowi ("Mudbound" i "Straight Outta Compton"), Agnieszce Grochowskiej ("W ciemności") i Robertowi Więckiewiczowi ("Pod Mocnym Aniołem").

Gdzie obejrzeć? W kinach od 6 października.

10. Lęk

"Małgorzata mocno stąpa po ziemi, jest zdecydowana i świetnie zorganizowana. Wszystko poświęciła karierze. Młodsza siostra Łucja jest jej przeciwieństwem – spontaniczna, czasem zagu­biona. Choć ich życiowe drogi często biegły w odmiennych kierunkach, dziś splatają się podczas najważniejszej podróży. Małgorzata jest nieuleczalnie chora, a Łucja ma ją zawieźć do renomowanej kliniki w Szwajcarii" – czytamy w opisie filmu "Lęk".

Za kamerą dramatu stanął Sławomir Fabicki ("Męska sprawa"), który w roli Małgorzaty i Łucji obsadził Magdalenę Cielecką ("Chyłka") i Martę Nieradkiewicz ("Płynące wieżowce").

Gdzie obejrzeć? Seanse podczas 48. Festiwalu Filmowego w Gdyni.

11. Raport Pileckiego

Rotmistrz Witold Pilecki celowo daje się aresztować, by zostać osadzonym w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. W trakcie pobytu tam powołuje konspiracyjny ruch oporu Armii Krajowej, a po ponad dwóch latach ucieka stamtąd i zaczyna pisać raporty informujące o Holokauście. Film "Raport Pileckiego", który nakręcił Krzysztof Łukaszewicz ("Generał Nil"), oparto na prawdziwych wydarzeniach.

W roli współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej wystąpił Przemysław Wyszyński ("Diablo. Wyścig o wszystko"). W obsadzie nie zabrakło również m.in. Pauliny Chapko ("Oszukane"), Antoniego Pawlickiego ("Big Love"), Mariusza Jakusa ("Kiler") i Pawła Paprockiego ("Mała Moskwa").

Gdzie obejrzeć? Od 1 września w kinach.

12. Różyczka 2

"Różyczka 2" to kontynuacja filmu Jana Kidawy-Błońskiego ("W ukryciu") z 2012 roku, który śledzi perypetie Kamili Sakowicz (w drugiej części bohaterka podaje się za Joannę Warczewską). "Joanna Warczewska, córka wybitnego pisarza, jest u szczytu życiowego powodzenia. Świetnie rozwijającą się polityczną karierę i rodzinne szczęście w jednej chwili burzy zamach terrorystyczny, w którym ginie jej ukochany mąż. Kiedy kobieta dostaje od losu nową szansę, dosięga ją kolejny cios. Ktoś wysyła jej zdjęcia i dokumenty podważające rodzinne więzi i oczerniające jej matkę" – brzmi opis fabuły. Na ekranie zobaczymy Magdalenę Boczarską ("Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej"), Marię Seweryn ("Amok"), Roberta Więckiewicza ("W ciemności") i Janusza Gajosa ("Body/Ciało").

Gdzie obejrzeć? W kinach od 20 października.

13. Sny pełne dymu

"Prosta historia spotkania dwojga zupełnie różnych i dalekich sobie ludzi. Przypadek sprawia, że spędzają ze sobą kilka dni. Czasem tak się zdarza, że ci, którzy wydawali się nam całe życie bliscy i kochani, stają się zupełnie obcy. A ci obcy niespodziewanie okazują się bardzo bliscy" – tak w opisie streszczono fabułę "Snów pełnych dymu" Doroty Kędzierzawskiej ("Pora umierać").

Do pracy nad produkcją zaangażowano Krzysztofa Globisza ("Anioł w Krakowie"), jego syna Jana Globisza, a także Żanetę Łobudzką-Grzesiuk ("Zakochani po uszy").

Gdzie obejrzeć? Seanse podczas 48. Festiwalu Filmowego w Gdyni.

14. Święto ognia

"Święto ognia" Kingi Dębskiej ("Moje córki krowy") koncentruje się na relacji dwóch sióstr - jedna z nich szuka granic swoich możliwości, dla drugiej zaś ciało jest więzieniem. Fabuła produkcji powstała na podstawie powieści Jakuba Małeckiego.

W komedii obyczajowej zagrali: Kinga Preis ("Ojciec Mateusz"), Tomasz Sapryk ("Sztuczki"), Karolina Gruszka ("Maria Skłodowska-Curie"), Paulina Pytlak i Joanna Drabik.

Gdzie obejrzeć? W kinach od 6 października.

15. Święty

Sebastian Buttny ("Heavy Mental") pochyla się w "Świętym" nad głośną kradzieżą sarkofagu św. Wojciecha z katedry w Gnieźnie w 1986 roku. Śledztwo w tej sprawie zostaje powierzone ambitnemu Andrzejowi Baranowi. "Obsesyjna hipoteza doprowadzi go do doświadczenia czegoś znacznie większego od kolejnej politycznej prowokacji" – zapowiadają twórcy.

W rolach głównych: Mateusz Kościukiewicz ("Bez wstydu"), Lena Góra ("Król"), Leszek Lichota ("Znachor"), Dobromir Dymecki ("Sexify"), Michał Włodarczyk ("Powidoki") i Andrzej Musiał ("Jack Strong").

Gdzie obejrzeć? TVP VOD

16. Tyle co nic

"Tyle co nic" to debiut fabularny Grzegorza Dębowskiego o proteście grupy rolników, który zostaje zakłócony wieścią o śmierci jednego z nich. Wszyscy podejrzewają o morderstwo najlepszego przyjaciela ofiary i tym samym lidera strajku - Jarka. Mężczyzna na własną rękę rozpoczyna śledztwo.

W dramacie kryminalny wystąpili m.in. Artur Paczesny ("Żeby nie było śladów"), Monika Kwiatkowska ("Inferno"), Agnieszka Kwietniewska ("Klan") i Artur Steranko ("Papusza").

Gdzie obejrzeć? Seanse podczas 48. Festiwalu Filmowego w Gdyni.

