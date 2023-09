Oto piosenka Polski na Eurowizję Junior 2023. Sierocki ocenił szanse 13-letniej Mai

Eurowizja Junior 2023 odbędzie się za dwa miesiące w Nicei. Maja Krzyżewska, która zaśpiewała "I Just Need a Friend", okazała się faworytką polskiej publiczności podczas niedzielnych eliminacji. Marek Sierocki, komentator eurowizyjnych występów, podzielił się swoją opinią na temat wyboru widzów oraz potencjalnych szans Polski w zbliżającym się konkursie.

Oto piosenka Polski na Eurowizję Junior 2023. Marek Sierocki ocenił szanse 13-letniej Mai Fot. TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News; YouTube.com / @Bądźmy Razem. TVP

Piosenka Polski na Eurowizję Junior 2023. Sierocki ocenił szanse 13-latki

Selekcje do 21. edycji Eurowizji Junior miały miejsce w niedzielę (24 września). Wśród uczestników byli: Daria Malicka, Leon Olek, Gracjana Górka, Filip Robak oraz Maja Krzyżewska.

W pierwszej fazie eliminacji uczestnicy wykonywali losowo wybrane piosenki z wcześniejszych odcinków programu. W tym etapie decydowało zarówno głosowanie SMS, jak i oceny jury, w którego skład wchodzili: Daria Barycka, Konrad Smuga oraz Grzegorz Urban.

W programie gościnnie pojawili się: Blanka, Laura Bączkiewicz i Marek Sierocki.

26 listopada na scenie we Francji reprezentować biało-czerwone barwy będzie Maja Krzyżewska.

13-letnia utalentowana dziewczyna pochodzi z małej miejscowości koło Suwałk i jest uczennicą szkoły podstawowej. Wcześniej uczestniczyła w "The Voice Kids", docierając do rundy bitew.

Marek Sierocki, ceniony dziennikarz muzyczny, w wywiadzie dla Plejady podkreślił, że polska propozycja na Eurowizję Junior jest chwytliwa, co stanowi jej atut.

– Wielkim atutem tej piosenki jest to, że wpada w ucho za pierwszym razem. Podczas Eurowizji Junior Maja będzie miała szansę ją zaśpiewać, a publika w Europie usłyszeć pierwszy raz. Innym atutem piosenki jest jej niezwykle wartościowy tekst – powiedział prowadzący program "Szansa na sukces".

"Dziś to, co mam, to nadzieję, żе każdy z nas gdzieś znajdzie dom. Za dużo łez w wiеlkim świecie, pośrodku my" – brzmi fragment tekstu piosenki "I Just Need a Friend", której autorami są m.in. Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór, którzy napisali "Superhero" dla Viki Gabor czy "Somebody" dla Sary James.

Sierocki skomentował również sugestie, że tekst polskiego utworu na konkurs może zdawać się zbyt dojrzały dla 13-letniej wykonawczyni.

– Współczesna Eurowizja Junior to nie jest taki konkurs z piosenkami, które kojarzymy z dziecięcym śpiewaniem. Te utwory są już profesjonalne, wręcz dorosłe – stwierdził dziennikarz.

– Nasz tegoroczny utwór stworzyli dorośli twórcy, którzy mają już doświadczenie w wygrywaniu Eurowizji Junior. Ta piosenka ma naprawdę ogromną szansę, by wygrać – zapewnił. – Myślę, że Maja ma już dobry kontakt ze sceną, ona już jej nie krępuje – dodał.

– Z wykonania na wykonanie śpiewa swoją piosenkę coraz lepiej. Obserwowałem Maję w finale "Szansy na sukces" i muszę powiedzieć, że jej pierwsze wykonanie było trochę nieśmiałe, ale w superfinale zaśpiewała naprawdę bardzo dobrze. To też dla niej nowa piosenka, teraz ma czas na jej przećwiczenie. Myślę, że na scenie w Nicei będzie sobą i da sobie radę. Najważniejsze jest, by śpiewać ten utwór "od siebie" – ocenił Maję.

– Konrad Smuga, który zawsze przygotowuje występy naszych młodych wykonawców, na pewno przygotuje dla niej jakiś specjalny show sceniczny. Myślę, że to będzie występ, który zapamiętamy, występ z dużymi szansami na zwycięstwo – podkreślił Sierocki.

Po finale wielu oglądających wyraziło w komentarzach przekonanie, że to Leon Olek, a nie Maja Krzyżewska, powinien był zostać laureatem eurowizyjnych eliminacji. Sierocki stwierdził, że gdyby to od niego zależało, wysłałby do Nicei zarówno Maję, jak i Leona.

– Oba wykonania były bardzo dobre. Gdybym miał wybierać, to chyba wybrałbym, że ta piosenka była zaśpiewana w duecie. (...) O wynikach zdecydowali widzowie, którzy więcej SMS-ów wysłali na Maję. Należy zawsze szanować takie demokratyczne wybory – spuentował dziennikarz.

Eurowizja Junior - tak prezentują się wyniki z ostatnich lat

Warto dodać, że reprezentanci Polski odnosili sukcesy w tym konkursie. W 2018 roku Roksana Węgiel zdobyła pierwsze miejsce z utworem "Anyone I Want to Be", a rok później triumfowała Viki Gabor.

W 2021 roku Sara James zdobyła srebrny medal z piosenką "Somebody", przegrywając jedynie z reprezentantką Armenii, Maléną, która zaśpiewała "Qami Qami".

W 2022 roku Polska uplasowała się na 10. miejscu w Eurowizji Junior. Zwycięstwo przypadło Francji dzięki występowi Lissandro i jego piosence "Oh Maman!". Drugie miejsce zdobyła Armenia, kraj-gospodarz i zwycięzca poprzedniej edycji, reprezentowany przez Nare z utworem "DANCE!". Podium uzupełniła Gruzja z Mariam Bigvavą i jej piosenką "I Believe".