Co wiadomo o księdzu od koperty z 50 tys. zł? "GW": Ostatnio sprzedał dom nad jeziorem

Mateusz Przyborowski

K s. Rafał Sawicz jest jednym z bohaterów afery z kopertą z 50 tys. zł, której wręczenie miał wymusić na austriackim biznesmenie Jarosław Kaczyński. To z kolei miało dać spółce Srebrna zielone światło do rozpoczęcia budowy luksusowych biurowców w Warszawie. Kilka lat temu duchowny zapadł się po ziemię. Teraz "Gazeta Wyborcza" ustaliła, że sprzedał dom za ok. 1,5 mln zł.