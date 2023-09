Polska zorganizuje Mistrzostwa Świata. Morawiecki potwierdził organizację ważnego turnieju

Ostatni okres jest niezwykle udany dla polskiej siatkówki. Wygrana w Lidze Narodów i mistrzostwo Europy sprawiają, że jesteśmy dumni z naszej reprezentacji. Paniom idzie równie dobrze, kilka dni temu w wielkim stylu awansowały na Igrzyska Olimpijskie. Jak widać, to nie koniec dobrej passy, bowiem w 2027 roku Polska zorganizuje mistrzostwa świata w siatkówce. O tym, że zostaliśmy gospodarzem turnieju, poinformował premier Morawiecki w Zakopanem.

Polska gospodarzem siatkarskich mistrzostw świata w 2027 roku

Jeszcze do niedawna mówiło się, że mistrzostwa świata w siatkówce wrócą nad Wisłę już w 2025 roku. Spekulacje te uciął jednak szef Polskiego Związku Piłki Siatkowej, mówiąc wprost, że Polska nie ubiega się o organizację imprezy w tym czasie.

W środę 27 września stało się jasne, dlaczego prezes siatkarskiej federacji zaprzeczył tym doniesieniom. Jak się okazało, ostatecznie będziemy gościć turniej mistrzostw świata, ale dwa lata później, niż zakładano. O tym, że polską kandydaturę FIVB (światowa organizacja siatkówki) rozpatrzyła pozytywnie, poinformował Mateusz Morawiecki w Zakopanem.

– Polska jest domem dla światowej siatkówki. Polacy kochają tę dyscyplinę sportu, a rok był dla nas fenomenalny. Z tego powodu chciałbym na Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki przekazać znakomitą wiadomość, którą zawdzięczamy polskim siatkarzom i siatkarkom. Mogę uroczyście ogłosić, że Mistrzostwa Świata w 2027 roku odbędą się w Polsce – przekazał premier.

– To znakomita wiadomość dla wszystkich fanów sportu. Fenomenalna postawa naszych siatkarzy, siatkarek, naszych kibiców spowodowała, że znowu uzyskaliśmy możliwość realizacji tej imprezy, która ma rangę najwyższą, rangę światową – dodał Morawiecki.

Już po ogłoszeniu gospodarza imprezy w 2027 roku kilka słów na konferencji powiedział Bartosz Kurek, kapitan naszej siatkarskiej reprezentacji.

– Stoi przed wami szczęściarz. Znalazłem swoją pasję i jest nią siatkówka. Czasem mi dobrze wychodzi i jeszcze mi za to płacą, co jest super połączeniem. Ale najważniejsze, że żyję w kraju, który dba i troszczy się o mój sport. Mamy wsparcie od najważniejszych ludzi w państwie – powiedział Kurek na briefingu podczas Kongresu.

– Te mistrzostwa świata to będzie coś pięknego dla kibiców i dla naszego kraju. Fantastyczna okazja, by zareklamować nasz kraj na arenie światowej. Postaramy się, by puchar wrócił z ziemi włoskiej do Polski już w 2027 roku – dodał nasz kapitan. Polska gospodarzem mistrzostw świata w siatkówce została po raz trzeci. Za pierwszym razem turniej ten na naszych boiskach gościliśmy w 2014 roku, wtedy też biało-czerwoni sięgnęli po złoty medal.

Druga impreza tej rangi odbyła się w ubiegłym roku. Planowo organizatorem miała być Rosja, jednak z powodu napaści na Ukrainę FIVB przeniósł mistrzostwa świata właśnie do Polski. Podczas tej edycji siatkarskiego mundialu nasza kadra zajęła drugie miejsce.

Pasmo sukcesów w polskiej siatkówce

Organizacja kolejnych mistrzostw świata jest swego rodzaju nagrodą za fenomenalne wyniki męskiej i żeńskiej reprezentacji Polski. Jak doskonale pamiętamy, 16 września biało-czerwoni pokonali w finale mistrzostw Europy Włochów, którzy byli jednymi z gospodarzy turnieju.

Mecz był rozgrywany w Rzymie, ale nawet gra przy wrogo nastawionej publiczności nie przeszkodziła zawodnikom Nikoli Grbicia pewnie sięgnąć po złoto, bowiem mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla naszych.

Z kolei minionej niedzieli Polki zapewniły sobie grę w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich, zajmując pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej. Najpierw w sobotę siatkarki znad Wisły "rozjechały" Amerykanki 3:1, a w niedzielę pokonały... kadrę Włoch, również 3:1.