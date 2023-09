Żulczyk ostro o Gargamelu: "Nie, nie każdy alkoholik pluje na 16-latki"

Po oskarżeniach ze strony byłej partnerki, Laury Klaus, youtuber Gargamel natychmiast opublikował oświadczenie z przeprosinami. W nim wskazał swoje uzależnienie od alkoholu jako przyczynę swojego postępowania. Tymczasem znany pisarz, Jakub Żulczyk, który nie ukrywa swojej przeszłości związanej z nałogiem, postanowił odnieść się do sprawy na platformie X. Padły bardzo mocne słowa.

Żulczyk komentuje aferę z Gargamelem. Nawiązał do uzależniania od alkoholu Fot. MAREK LASYK/REPORTER; YouTube.com / @GargamelVlog

Była dziewczyna Gargamela ujawniła szokujące kulisy ich związku

Jakub Chuptyś, znany w sieci jako Gargamel, to popularny youtuber. Ostatnio zrobiło się o nim głośno - tym razem w tym złym słowa tego znaczeniu. Jego była dziewczyna, 20-letnia tancerka i performerka oskarżyła go o psychiczne i fizyczne nadużycia oraz grooming.

Laura Klaus zaczęła umawiać się z youtuberem, w marcu 2020 roku, kiedy miała zaledwie 16 lat, a on 25. Według relacji młodej kobiety, od początku ich związek był pełen przemocy, a Gargamel próbował kontrolować ją w każdej sytuacji.

W odpowiedzi na te oskarżenia Chuptyś wydał oświadczenie, przeprosił swoją byłą partnerkę i przyznał się do uzależnienia od alkoholu. "W odniesieniu do nagrania, które pojawiło się dziś wieczorem, mam kilka zdań od siebie: przepraszam moją byłą dziewczynę i przyznaję się do popełnionych błędów – to, co zrobiłem w 2020, jest niewybaczalne i nie ma usprawiedliwienia dla mojego postępowania. Jest mi z tego powodu bardzo wstyd, ale jestem gotowy przyjąć wszelkie konsekwencje tych działań" – oznajmił.

"Wiele z was pewnie słyszało plotki na temat mojego rzekomego trafienia do szpitala psychiatrycznego pod koniec 2021, nie wiem skąd takie informacje, tak naprawdę to poszedłem wtedy na odwyk alkoholowy i zacząłem terapię pod tym kątem, na którą uczęszczam do dziś i która uczy mnie zdrowego reagowania na stres i emocje, z którymi kompletnie sobie wtedy nie radziłem" – kontynuował YouTuber.

"O mojej trzeźwości często mówię na streamach. Pracuję nad sobą i z roku na rok staram się być lepszym człowiekiem. Wiem, że nic nie jest w stanie odwrócić tego co zrobiłem, skupiam się na dalszej pracy nad sobą. I znów - z całego serca przepraszam" – dodał na koniec.

Przeprosiny Gargamela nie spotkały się jednak z najlepszym przyjęciem. Większość komentarzy pod postem jest negatywnych. Na innych profilach społecznościowych YouTubera jego (byli) fani także nie szczędzą mu ostrych słów.

Żulczyk ostro o Gargamelu: "Nie, nie każdy alkoholik pluje na szesnastolatki"

Autor "Ślepnąc od świateł", choć zazwyczaj omija szerokim łukiem internetowe dramy, poczuł silne oburzenie w związku z aferą z popularnym youtuberem w roli głównej. Wpis Jakuba Żulczyka zaczyna się od mocnej deklaracji, nawiązującej do wieku ofiary.

"Od 10 lat wychowuję dziewczynkę, która jest teraz niewiele starsza od jego ofiary. Więc gdyby to chodziło o moje dziecko, zrzuciłbym sk*******a ze schodów" – oznajmił.

Przypomniał także sytuację sprzed trzech lat, gdy Gargamel komentował sprawę Filipa Chajzera po kontrowersyjnym żarcie związanych z atakiem paniki.

Pisarz otwarcie przyznaje się do swojej walki z nałogiem. Wzburzenie w nim wywołało oświadczenie Jakuba Chuptysia, który przyznał się do nadużywania alkoholu. "Dotyka mnie również że koleś używa alkoholizmu i leczenia, które rzekomo odbywa do tłumaczenia swoich win. Nie, nie każdy alkoholik pluje na szesnastolatki"

"A ci alkoholicy, którzy dopuszczali się zła i przemocy, stają w prawdzie zaczynają rozumieć, jak długa droga przed nimi. Miłosierdzie istnieje, nauczyłem się tego właśnie w AA, ale trzeba na tę drugą szansę BARDZO poważnie zapracować. Nie dostanie się go ani nie wyprosi w internecie. To nie potrwa rok, dwa, pięć. Życzę Gargamelowi tej pokuty ze wszystkimi jej konsekwencjami" – skwitował wymownie.

Nadmieńmy, że Żulczyk jest jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy ostatnich lat. Otrzymał niejedną prestiżową nagrodę. W ostatnim czasie było głośno o serialu SkyShowtime Original, pt. "Warszawianka", do którego scenariusz napisał właśnie on.

