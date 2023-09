Nagrali księdza przed udzieleniem ślubu. Udzielił rady parze młodej, film jest hitem sieci

Od kilku dni w sieci krąży niecodzienne nagranie ukazujące próbę przysięgi małżeńskiej. Uwagę internautów przykuł ksiądz Sławek z Wolsztyna, który pozwolił sobie w dość luźny sposób udzielać instrukcji parze młodej. Wielu komentujących wspomniane nagranie było zachwyconych podejściem kapłana. "Takich księży potrzeba w Kościele" – napisała jedna z internautek.

Próba przysięgi małżeńskiej. Ksiądz Sławek z Wolsztyna podbija internet

Sytuacja dzieje się na zakrystii wolsztyńskiego kościoła. Para młoda - Mariusz i Martyna - na kilka chwil przed ceremonią zaślubin bierze udział w próbie generalnej do najważniejszej chwili obrządku, czyli przysięgi małżeńskiej.

Jedna z osób towarzysząca Martynie i Mariuszowi postanowiła udokumentować ich ostatnie przymiarki do nabożeństwa, a wszystko to za sprawą księdza, który udzielał wskazówek młodej parze. Na filmiku widać wyraźnie, że przyszli małżonkowie, co zrozumiałe, są dość zestresowani, dlatego też kapłan, który miał udzielić zaślubin, postanowił rozładować napięcie.

– Biorę sobie Ciebie Martyno za żonę... – Mariusz powtarzał słowa przysięgi, jednak zdenerwowany oderwał wzrok od swojej przyszłej małżonki, co spotkało się z szybką reakcją księdza Sławka.

– Patrz na nią, bo ci zaraz dam! – rzucił z uśmiechem kapłan.

Chwilę później w równie wesoły sposób strofował parę młodą podczas próby nakładania obrączek. Ksiądz upomniał Mariusza, by "nie rozczapierzał" dłoni swojej wybranki, tej z kolei zwrócił uwagę, by "nie była taka spięta".

Luźne i swobodne podejście księdza zachwyciło internautów, którzy chwalili kapłana za to, że w tak stresującej chwili dla pary młodej starał się wywołać uśmiech na ich twarzach. "Takich księży w Kościele potrzeba", "Taki ksiądz to skarb z powołania", "Super ksiądz z poczuciem humoru" – to tylko garstka pozytywnych komentarzy pod nagraniem, które robi prawdziwą furorę w mediach społecznościowych.

Co ciekawe, wielu z komentujących zadeklarowało, że chciałoby, by właśnie ksiądz Sławek udzielił im ślubu.

Ksiądz tak szalał na studniówce, aż złamał nogę

Dzięki mediom społecznościowym zachowanie niektórych księży stara się ocieplać wizerunek Kościoła Katolickiego pokazując, że będąc kapłanem można okazywać zwyczajnie ludzkie odruchy, jak chociażby w przypadku wspomnianego księdza Sławka, ale nie tylko. Jak pisaliśmy w naTemat, na początku roku wiele uśmiechu wywołał filmik zamieszczony na Tik Toku przez Padre Adriano, czyli księdza Adriana Chojnickiego z Rybnika-Chwałowic. Duchowny pokazał, jak bawił się podczas studniówki z uczniami klas maturalnych.

Następnie na nagraniu pojawił się podpis "Kiedy studniówka wejdzie za mocno...", a w tle widać było nogę usztywnioną w gipsie.

"Kiedy inny but znajdzie się pod twoim... Sytuacja była dynamiczna, ale i tak zabawa była królewska! Serdeczne pozdro dla wszystkich maturzystów" – napisał pod postem ksiądz Chojnicki.

Filmik stał się niezwykle popularny i doczekał się kilkuset tysięcy odsłon. Z kolei wielu użytkowników Tik Toka życzyło Padre Adriano szybkiego powrotu do zdrowia.