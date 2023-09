Kilka tygodni temu wystartowała nowa edycja popularnego programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Widzowie w najbliższy piątek będą mogli obejrzeć piąty odcinek. Okazuje się jednak, że skład jurorów będzie inny. Tę twarz fani show już dobrze znają.

Zmiany w jury w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Fot. Instagram / TTBZ

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w telewizji. Polsat może pochwalić się wieloma wspaniałymi występami od czasu emisji pierwszego odcinka show w 2014 roku. Uczestnicy łączą zabawę w karaoke z przekazywaniem pieniędzy na wybrany przez siebie szczytny cel.

Od początku września zaczęła się już 19. edycja tego formatu. Wybrano osiem gwiazd, które co tydzień pokazują swoje wokalne i aktorskie umiejętności. Jednak ostatnio sporo kontrowersji wywołał jeden z występów. Chodziło o show Kuby Szmajkowskiego, które zostało ocenione jako rasistowskie. W mediach trwała zażarta dyskusja na ten temat, a kolejne osoby zajmowały swoje stanowiska w tej sprawie.

Zmiany jury w "TTBZ"

Teraz o programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" znów jest głośno. W zapowiedzi kolejnego odcinka zabrakło jednego z jurorów. Przypomnijmy, że w tym sezonie uczestników oceniali: Robert Janowski, Małgorzata Walewska i Paweł Domagała.

To właśnie ostatni z wymienionych jurorów nie pojawił się na planie. Zastąpiła go Joanna Lisowska. Gwiazda jest dobrze znana widzom Polsatu z serialu "Przyjaciółki", ale brała też już udział w "TTBZ".

Fani zastanawiają się teraz, czy Domagała zniknął na długo z show, czy to tylko wyjątkowe zastępstwo.

Dodajmy, że gdy dyrektorem Polsatu został Edward Miszczak, "TTBZ" przeszła spore zmiany. Zwolniono m.in. Michała Wiśniewskiego, Katarzynę Skrzynecką. Piotr Gąsowski w geście solidarności z koleżanką z branży postanowił sam odejść z programu.

– Podziękowano mi, ale nie mam żalu. Rozumiem, że przychodzi ktoś nowy i układa wszystko po swojemu. On teraz zarządza domem, jakim jest Polsat i robi to tak, by mu się dobrze pracowało i by miał dobre wyniki. Ma do tego pełne prawo, bo jest szefem stacji. Mnie w moim domu też nikt nie będzie mówił, jak mam go urządzać. Więc trzymam kciuki – komentowała Skrzynecka, a później zdradziła, że to już kolejna taka sytuacja, gdy nagle po latach współpracy zwolniono ją z pracy.