Zmasakrowali 32-latka maczetą. Trwa walka o jego życie

Dominika Stanisławska

W małopolskiej Skawinie doszło do brutalnego ataku na 32-latka. Mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala po tym, jak dwóch dwudziestoparolatków zraniło go maczetą. Policja zatrzymała podejrzanych w tej sprawie.