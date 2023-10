Wicepremier Jarosław Kaczyński wystąpił w TVP Info. Prezes PiS z okazji nadchodzących wyborów chwalił swoją partię i krytykował opozycję. – Nasi przeciwnicy mają wiele deficytów – stwierdził przywódca obozu, który rządzi Polską od ośmiu lat.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS. fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Dzień po opozycyjnym Marszu Miliona Serc w Warszawie w rządowej TVP Info wyemitowano rozmowę z przywódcą obozu władzy Jarosławem Kaczyńskim.

Na dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi, których termin przypada 15 października, w "Gościu Wiadomości" wicepremier zachwalał PiS i krytykował konkurencyjne partie. Oberwało się także Unii Europejskiej, która – według Kaczyńskiego – dybie na suwerenność Polski, ale mimo to PiS chce, by Polska nadal do niej należała. Celem – tłumaczył Kaczyński – jest to, by państwo było podmiotowe.

– W tej chwili w Unii Europejskiej prezentowane są plany, które w istocie sprowadzają się do tego, że państwa tracą suwerenność. My nigdy się na to nie zgadzaliśmy i się nie zgodzimy – powiedział jedyny w rządzie wicepremier.

Kaczyński po raz kolejny retorycznie wyrzucił swoich konkurentów poza ramy wspólnoty narodowej. – Partia Tuska jest partią zewnętrzną i będzie musiała realizować to, co będzie im narzucane zewnętrznie – przekonywał widzów TVP Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS utrzymuje, że Platforma Obywatelska jest zależna od Niemiec i Rosji. Wicepremier dowodził w TVP, że rządy PiS oznaczają bezpieczeństwo kraju, podczas gdy przegrana jego partii oznacza sprowadzenie na Polskę wielkiego zagrożenia.

– Pytanie, czy utrzymany zostanie system Prawa i Sprawiedliwości – w moim przekonaniu bardziej skuteczny i sprawiedliwy od poprzedniego – czy wróci system Tuska [...], który był zależny od czynników zewnętrznych – mówił Danucie Holeckiej prezes PiS.

Jego zdaniem za czasów Donalda Tuska istniała "wielka zgoda na rabowanie kraju".

Jarosław Kaczyński odniósł się do kwestii imigracji, jednak nie w kontekście afery wizowej w rządzie PiS. Zarzut niekontrolowanego sprowadzania ludzi do Polski stawia Koalicji Obywatelskiej, choć to wiceminister jego rządu – Piotr Wawrzyk – został zdymisjonowany w związku z badaną przez CBA sprawą handlowania polskimi wizami na bazarach.

Wreszcie prezes PiS przeszedł do tego, dlaczego – jego zdaniem – należy głosować na PiS.

– Warto zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ to oznacza stabilne rządy. Wygrana naszych przeciwników to wojna m.in. z prezydentem. Rządy naszych przeciwników oznaczają obniżenie poziomu życia Polaków. My potrafimy dobrze rządzić, a nasi przeciwnicy mają wiele deficytów, dlatego nie nadają się do tego – wyjaśnił widzom TVP Jarosław Kaczyński.