Tragedia w przedszkolu w Zabierzowie. Ujawniono zatrważające fakty ws. śmierci 4-latka

Dominika Stanisławska

S ą już pierwsze wyniki kontroli przeprowadzonej w przedszkolu w Zabierzowie. Jak nieoficjalnie donosi RMF FM opiekunki nie miały odpowiednich uprawnień do pracy z dziećmi. Co więcej, studzienka, do której wpadł 4-latek była fatalnie zabezpieczona. Do tej pory prokurator nikomu nie postawił jednak zarzutów.