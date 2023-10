Tusk odpowiada na zarzuty z "Resetu" TVP. Wiemy o jakim dokumencie mówił

Dorota Kuźnik

D onald Tusk miał wyrazić zgodę na współpracę między służbami wywiadowczymi Polski i Rosji – to najnowszy zarzut, który pada pod adresem szefa opozycji, kiedy ten pełnił funkcję premiera RP. Kierują go pracownicy publicznego nadawcy TVP w nowym odcinku serialu "Reset". Szef opozycji odniósł się do sprawy i wskazał, że na takie same działania wyraził wcześniej zgodę Lech Kaczyński. Wiadomo, o jakim dokumencie mówił Donald Tusk.