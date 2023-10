"Gigantyczny skandal w Holandii!" Piłkarze Legii zaatakowani przez policję

Alan Wysocki

D wóch piłkarzy Legii Warszawa zostało zaatakowanych przez policję w Holandii. Do interwencji doszło jeszcze na terenie stadionu, gdzie odbył się mecz z AZ Alkmaar. Do mediów społecznościowych trafiły niepokojące nagrania z przebiegu akcji policji. Nie wiadomo, co było przyczyną zatrzymań.