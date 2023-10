"The Crown" powraca z ostatnim sezonem. Wiemy, kiedy jego premiera

Netflix długo wstrzymywał się z zapowiedzią finałowego sezonu swojego hitu o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Właśnie dowiedzieliśmy się, kiedy szósta część "The Crown" zagości w ofercie serwisu. Ostatni rozdział serialu przedstawi m.in. śmierć księżnej Diany i żałobę Elżbiety II.

Netflix podał datę premiery dwóch części 6. sezonu "The Crown". Pokazał też intrygującą zapowiedź. Fot. kadr z "The Crown"

Kiedy premiera 6. sezonu "The Crown"?

O czym opowie nowy sezon hitu Netfliksa? Nadchodząca część "The Crown" z pewnością uwzględni rządy Tony'ego Blaira w latach 1997-2007, a także wpływ, jaki na rodzinę królewską i Elżbietę II miała śmierć "królowej ludzkich serc". W marcu bieżącego roku do sieci trafiły zdjęcia z planu, na których widać m.in. odtwórców Williama i Kate Middleton. Na ekranie zobaczymy więc narodziny uczucia między księciem i księżną Walii.

Przypomnijmy, że zdjęcia do 6. sezonu ruszyły na początku września 2022 roku i niemalże od razu zostały wstrzymane. Powodem była śmierć Elżbiety II. Pracę na planie wznowiono tydzień po tym, jak media obiegła wiadomość o odejściu monarchini.

W obsadzie 6. sezonu ujrzymy m.in. Imeldę Staunton ("Harry Potter i Zakon Feniksa) jako Elżbietę II, Jonathana Pryce'a ("Dwóch papieży") jako księcia Filipa, Lesley Manville ("Nić widmo") jako księżniczkę Małgorzatę, Dominika Westa ("The Affair") jako księcia Karola i Elizabeth Debicki ("Tenet") jako Dianę. W Williama i Kate wcielą się debiutanci - 22-letni Ed McVey oraz 20-letnia Meg Bellamy. – Korona jest symbolem ciągłości. To coś, czym jesteś, a nie to, co robisz. Zawsze tracimy jakąś część naszego naturalnego "ja". Wszyscy dokonaliśmy poświęceń. To nie jest wybór. To obowiązek – słyszymy w opublikowanym ostatnio przez Netfliksa teaser, w którym występuje Imelda Staunton w roli Elżbiety II. Zapowiedź przedstawia m.in. zdjęcia i nagrania z poprzednich sezonów, kiedy królową odgrywały Claire Foy ("Women Talking") i Olivia Colman ("Faworyta").

Szósty sezon "The Crown" będzie podzielony na dwie części. Pierwszą z nich zobaczymy w ofercie Netfliksa już 16 listopada 2023 roku, natomiast drugą obejrzymy tuż przed świętami Bożego Narodzenia, bo 14 grudnia.

Co Karol II uważa o "The Crown"?

Zagraniczne media swego czasu donosiły, że królowa Elżbieta II oglądała "The Crown" i była fanką pierwszych odcinków serialu. Monarchini nie spodobało się jednak to, jak scenarzyści uchwycili jej matczyną relację z najstarszym synem. Co ciekawe, książę Karol też nie był zachwycony sposobem, w jaki Netflix przedstawił jego postać.

O krytyczne podejściu następcy brytyjskiego tronu do serialu opowiedział swego czasu szkocki polityk Anas Sarwar.

– Podszedł do nas i powiedział: "Witajcie, miło mi was poznać. Chcę zaznaczyć, że w niczym nie przypominam osoby, którą pokazał Netflix". Wtedy pomyślałem, że to doprawdy ciekawy sposób na opisanie siebie – wspomniał Sarwar podczas festiwalu Fringe w Edynburgu.

