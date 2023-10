Kolejny szok ws. afery wizowej. Tym razem ujawniono, jak łatwo wpuszczano... Rosjan

Łukasz Grzegorczyk

S ą nowe fakty ws. afery wizowej. Posłowie Koalicji Obywatelskiej ujawnili porażające dane o tym, jak PiS miało otworzyć okienko do sprowadzania ludzi z Rosji. – Morawiecki mówi o ruskich trollach, a on sam sprowadził ich do Polski – stwierdził Marcin Kierwiński.