Migranci przerywają milczenie ws. afery wizowej. "Bezpieczeństwo Polski oddane w ręce Hindusów"

Alan Wysocki

E cha afery wizowej nie milkną. Dziennikarzom Onetu udało się dotrzeć do Hindusów, którzy dostali się do Polski dzięki wizom załatwionym przez firmę VFS. – Bezpieczeństwo granic Polski i Europy zostało oddane w ręce Hindusów z VFS. Pierwsza weryfikacja wniosków Hindusów chcących jechać do Polski spoczywała więc na innych Hindusach – powiedzieli.