Elżbieta Zapendowska ma poważne problemy ze zdrowiem. Lekarze rozkładają ręce

Elżbieta Zapendowska jakiś czas temu podzieliła się publicznie ze swoim problemem zdrowotnym. Trenerka wokalna od lat zmaga się z chorobą oczu. Jak się okazało, jakiś czas temu całkowicie straciła wzrok w jednym oku. W najnowszym wywiadzie specjalistka od emisji głosu zdradziła, że nie ma już nadziei na poprawę.

Elżbieta Zapendowska ma problemy ze zdrowiem. Trenerka wokalna traci wzrok Fot. VIPHOTO/East News

Elżbieta Zapendowska od wielu lat znana jest szerszej publiczności z wielu programów telewizyjnych. Kobieta zasiadała w jury takich talent show jak "Must Be the Music. Tylko Muzyka" czy "Idol". Specjalistka od emisji głosu swoją wiedzę przekazała takim gwiazdom polskiej estrady jak Edyta Górniak czy Doda.

Elżbieta Zapendowska ma problemy ze zdrowiem. Trenerka wokalna traci wzrok

Trenerka wokalna nigdy nie ukrywała swoich problemów ze zdrowie. Od lata zmaga się z postępującą krótkowzrocznością, jaskrą i zaćmą. Wszystkie te choroby doprowadziły do tego, że 76-latka straciła już całkowicie wzrok w jednym oku. Między innymi, dlatego też zrezygnowała z telewizji.

Warto podkreślić, że Zapendowska widzi na tyle słabo, że gdy udaje się w nieznane, obce miejsca musi mieć przy sobie osobę, która będzie dla niej wsparciem. Taka sytuacja miała miejsce między innymi na jednym z koncertów "Aquarii Tour" Dody, gdzie ekspertka pojawiła się w towarzystwie asystentki.

W najnowszym wywiadzie dla portalu pomponik.pl Zapendowska otworzyła się w temacie swoich problemów ze zdrowiem. Przyznała, że pogodziła się już z coraz gorszym wzorkiem. "Czuję się z tym normalnie, ponieważ się do tego przyzwyczaiłam i to się dzieje przez tyle lat, że dla mnie to jest proces starzenia się" – podkreśliła.

W rozmowie z "Super Expressem" trenerka wokalna zdradziła, że lekarze rozkładają ręce. Pomimo tego że zdążyła się już przyzwyczaić do obecnej sytuacji, specjaliści nie widzą jak jej pomóc. "Nie ma żadnych szans, żebym odzyskała wzrok. Już się do tego przyzwyczaiłam. Nie ma na to żadnej nadziei, żebym znów widziała, ale pogodziłam się z tym. Trzeba się godzić z różnymi przeciwnościami losu" – podsumowała.

Elżbieta Zapendowska była na koncercie Dody. Co sądzi o 'Aquaria Tour'?

Przypomnijmy, że Doda jest już po pierwszych dwóch koncertach z serii "Aquaria Tour". Premiera jej show odbyła się w sobotę 7 października w studio Polsatu. Jednak to drugiego dnia (w niedzielę 8 października) na publiczności pojawiła się cała śmietanka towarzyska. Na scenie również nie zabrakło gości specjalnych: Lanberry i Smolastego, który zaśpiewał z artystką ich wspólny, wielki przebój.

Wśród zgromadzonego tłumu nie zabrakło znanych twarzy, w tym Elżbiety Zapendowskiej. Trenerka głosu w rozmowie z portalem plejada.pl przyznała, co myśli o show artystki. Jak Zapendowska sama przyznała – była zachwycona. Nawiązała również do całego albumu, na którym jej zdaniem znalazły się piosenki na poziomie.

"Wrażenia mam jak najlepsze. Bardzo dobry koncert. Doda jest w świetnej formie. Na ostatniej płycie pojawiły się wreszcie przeboje, które są na poziomie. Zagrane świetnie, zaśpiewane świetnie" – oceniła krytyczka muzyczna. W kontekście całego przedstawienia – nie chciała się wypowiadać. Jak sama żartobliwie przyznała – "nic nie widzi".