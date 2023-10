"Egzorcysta: Wyznawca", czyli reboot klasycznego "Egzorcysty" Williama Friedkina jest tak zły, że za granicą ściągano go z ekranów kin zaledwie po tygodniu lub dwóch od premiery. Niestety to już pewna tendencja, że kultowe filmy grozy nie mają szczęścia do nowych instalacji. Oto siedem najgorszych remake'ów horrorów.





Nowy "Egzorcysta" niestety potwierdza regułę. Oto siedem najgorszych remake'ów horrorów

Maja Mikołajczyk

"Egzorcysta: Wyznawca", czyli reboot klasycznego "Egzorcysty" Williama Friedkina jest tak zły, że za granicą ściągano go z ekranów kin zaledwie po tygodniu lub dwóch od premiery. Niestety to już pewna tendencja, że kultowe filmy grozy nie mają szczęścia do nowych instalacji. Oto siedem najgorszych remake'ów horrorów.