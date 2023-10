Co obejrzeć w Halloween? Przewodnik po horrorach, które w tym miesiącu będą dostępne na VOD

Październik to miesiąc, w którym ze względu na Halloween na platformy streamingowe trafia wiele produkcji grozy. W tym roku Amazon Prime Video czy SkyShowtime zdecydowanie mają się czym pochwalić. Oto horrory, które niedawno trafiły (lub trafią) do serwisów VOD.

Nowe horrory na Netfliksie, HBO Max, itd. [LISTA] Fot. kadr z filmu "Egzorcysta papieża"

Netflix

Zagłada domu Usherów, twórca Mike Flanagan (2023)

"Zagłada domu Usherów" to kolejny serial Mike'a Flanagana ("Nawiedzony dom na wzgórzu", "Nocna msza"), tym razem inspirowany twórczością Edgara Allana Poe. Opowiadana o tytułowym rodzie niezwykle bogatych Usherów (serial porównuje się do mroczniejszej siostry "Sukcesji"), którzy są potentatami branży farmaceutycznej. W tle kryzys opioidowy w USA.

Czysta krew, twórca Alan Ball (2008-2014)

"Czystą krwią" jak do tej pory mogli cieszyć się jedynie subskrybenci HBO Max, jednak serial urban fantasy wleciał właśnie na Netfliksa. To adaptacja serii książek Charlaine Harris, która ma sporo wspólnego nie tylko ze "Zmierzchem", ale także z... "Pięćdziesięcioma Twarzami Greya".

Proces diabła, reż. Chris Holt (2023)

"Proces diabła" to kolejny dokument true crime Netfliksa. Co w nim nietypowego, to fakt, że opowiada o pierwszym i jedynym przypadku, gdy w linii obrony w procesie o morderstwo wykorzystano "opętanie przez diabła".

HBO Max

30 srebrników, twórca Álex de la Iglesia (2020-)

Na HBO Max powraca drugi sezon "30 srebrników", czyli serial hiszpańskiego mistrza grozy Álexa de la Iglesii. Produkcja skupi się tym razem na losach Eleny oraz Paco, którzy będą musieli pokonać nowego, niebezpiecznego wroga.

Egzorcysta papieża, reż. Julius Avery (2023)

"Egzorcysta papieża" to horror częściowo oparty na "faktach", gdyż jest inspirowany życiorysem księdza-egzorcysty ojca Gabriela Amortha. W filmie w reżyserii Juliasa Avery'ego ("Operacja Overlord") zmierzy się ze złem, z jakim jeszcze nie miał do czynienia.

Teksańska masakra piłą mechaniczną, reż. Tobe Hooper (1974)

"Teksańska masakra piłą mechaniczną" to absolutny horrorowy klasyk. Grupa hipisów wybiera się na wycieczkę, jednak, zamiast odnaleźć upragniony spokój od miasta, trafia na przerażającą rodzinę kanibali.

Amazon Prime Video

Ostatni dom po lewej, reż. Wes Craven (1972)

"Ostatni dom po lewej" to jeden z pierwszych horrorów Wesa Cravena, czyli twórcy takich kultowych serii jak "Koszmar z ulicy Wiązów" czy "Krzyk". Film z 1972 roku jest jednak znacznie brutalniejszy i bardziej naturalistyczny niż jego wcześniejsze produkcje. Opowiada o grupce zbirów, która zabija dwie młode dziewczyny. Po morderstwie trafiają do domu rodziców jednej z nich, którzy nie zawahają się na nich zemścić.

Powrót żywych trupów, reż. Dan O'Bannon (1985)

"Powrót żywych trupów" z 1985 roku to film inicjujący cykl horrorów komediowych o zombie. W pierwszej części opady chemicznego deszczu, który spadł także na lokalny cmentarz, sprawiają, że pochowana na nim zwłoki ożywają i mają apetyt na ludzkie mózgi.

Mordercze klowny z kosmosu, reż. Stephen Chiodo (1988)

Miasteczko Crescent Cove nawiedzają dziwaczni kosmici, którzy wyglądają jak klowny. Chociaż lubią robić figle, ich głowę zawraca głównie coś innego, a mianowicie smak ludzkiego mięsa.

Zza światów, reż. Stuart Gordon (1986)

"Zza światów" to inspirowany twórczością H.P. Lovecrafta horror science fiction w reżyserii Stuarta Gordona. Opowiada o ekscentrycznym naukowcu, który sam doprowadził do swojej śmierci, za którą oskarżony zostaje jednak jego asystent. Aby udownić swoją niewinność, musi zrekonstruować dzieło życia mentora.

Carrie, reż. Brian De Palma (1976)

"Carrie" to jedna z najlepszych adaptacji prozy Stephana Kinga, która powstała na podstawie jego debiutanckiej powieści. Opowiada o tytułowej nastolatce (w tej roli rewelacyjna Sissy Spacek), która dzięki telekinetycznym zdolnościom mści się na swoich oprawcach.

Zatrzymać morderstwo, reż. Nahnatchka Khan (2023)

"Zatrzymać morderstwo" jest jak połączenie "Powrotu do przyszłości" z "Krzykiem". Nastoletnia Jamie (w tej roli znana z serialu "Chilling Adventures of Sabrina" Kiernan Shipka), żeby powstrzymać morderstwo swojej matki, udaje się do przeszłości, by powstrzymać "Zabójcę Słodkich Szesnastek".

Disney+

Boogeyman, reż. Rob Savage (2023)

"Boogeyman" to kolejna na tej liście adaptacja prozy Stephena Kinga, jednak tym razem opowiadania o tym samym tytule. Opowiada o dwóch siostrach, które po śmierci matki zaczyna nawiedzać przerażająca istota.

Nawiedzony dwór, reż. Justin Simien (2023)

"Nawiedzony dwór" to remake czarnej komedii z 2003 roku z Eddiem Murphym. Fabuła skupia się na rodzinie, która za wszelką cenę chce się pozbyć duchów ze swojego domu. W tym celu zapraszają dość ekscentrycznych specjalistów...

Gęsia skórka, twórca Rob Letterman (2023)

"Gęsia skórka" to serial na podstawie horrorów dla młodzieży pióra R.L. Stine'a. Opowiada o grupce nastolatków z małego miasteczka, która zaczyna doświadczać nadprzyrodzonych zjawisk. Ta seria książek Stine'a już wcześniej doczekała się adaptacji pod postacią antologii pod tym samym tytule, która była emitowana w latach 1995-1998. W Polsce widzowie mogli ją oglądać we wczesnych latach dwutysięcznych na kanale Fox Kids (późniejszym Jetix).

SkyShowtime

Kokainowy miś, reż. Elizabeth Banks (2023)

"Kokainowy miś" to czarna komedia w reżyserii Elizabeth Banks oparta częściowo na prawdziwej historii niedźwiedzia, który zażył kokainę i niestety zmarł. W filmie narkotyk nie doprowadza jednak do jego rychłej śmierci, a do morderczej furii.

"Fabuła nowego filmu Elizabeth Banks brzmi jakby twórcy 'Zombiebobrów' i 'Narcos' połączyli siły, by zrealizować najbardziej szalony film klasy B. 'Kokainowy miś' faktycznie odpina wrotki, ale ta jazda bez trzymanki nie kończy się upadkiem" – przeczytacie w recenzji opublikowanej na łamach naTemat.

Hellraiser, reż. David Bruckner (2022)

"Hellraiser" to reboot klasycznego horroru z 1987 roku, który powstał na podstawie noweli Clive'a Barkera. Fabuła filmu grozy z 2022 roku skupia się na młodej kobiecie, która poszukuje brata, który zginął bez śladu. Riley wpadnie tym samym na trop prawdziwie diabolicznej intrygi.

Mandy, reż. Panos Cosmatos (2018)

"Mandy" to psychodeliczny horror z Nicholasem Cagem w roli głównej, do którego jego słynna przeszarżowana gra aktorska pasuje jak ulał. Cage wciela się w nim w zrozpaczonego mężczyznę mszczącego się na ludziach, którzy zamordowali jego ukochaną.

Wideodrom, reż. David Cronenberg (1983)

"Wideodrom" to słynny technologiczny horror Davida Cronenberga, króla tzw. body horroru. Główny bohater zafascynowany brutalnymi programami z pirackiego kanału postanawia odkryć ich źródło. Okazuje się, że wszyscy jego widzowie doświadczają nieodwracalnych zmian w mózgu.

Noc żywych trupów, reż. George Romero (1968)

"Noc żywych trupów" uważana jest za pierwszy prawowity horror o zombie, choć co ciekawe, słowo "zombie" tam nie pada, a potwory, które wstały z grobów, są nazywane "ghoulami". Poza tym, że kultowy horror George'a Romero to świetny film w swoim gatunku, stanowi również komentarz społeczny na temat ówczesnych bolączek USA.

CANAL+ Online

Zakonnica 2, reż. Michael Chaves (2023)

"Zakonnica 2" to film z uniwersum "Obecności" oraz sequel horroru z 2018 roku. Siostra Irene (Taissa Farmiga) po raz kolejny będzie musiała się w nim zmierzyć z demoniczną zakonnicą Valak (Bonnie Aarons).

Demeter: Przebudzenie zła, reż. André Øvredal (2023)

"Demeter: Przebudzenie zła" to kolejna wariacja na temat klasycznego "Draculi" Brama Stokera. Horror w reżyserii André Øvredala skupia się na tym momencie historii, w którym najsłynniejszy wampir przebywa na tytułowym statku Demeter i sieje spustoszenie.

Infinity Pool, reż. Brandon Cronenberg (2023)

"Infinity Pool" miał światową premierę na początku tego roku, jednak już wtedy został okrzyknięty najbardziej kontrowersyjnym tytułem roku. Film w reżyserii Brandona Cronenberga (syna wspomnianego wcześniej Davida Cronenberga) opowiada o skrywającym mroczną tajemnicę luksusowym hotelu.