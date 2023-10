Michał Piróg zdradza, na kogo zagłosuje w nadchodzących wyborach [TYLKO U NAS]

Michał Piróg chętnie zabiera głos w sprawach społecznych i politycznych. Co motywuje tancerza, żeby wziąć udział w wyborach parlamentarnych? Tym razem w rozmowie z naTemat prowadzący programu "Top Model" zdradza na kogo odda swój głos i w jakiej Polsce nie chce dalej żyć.

Michał Piróg w rozmowie z naTemat. Zdradza, na kogo odda swój głos Fot. instagram.com / @michalpirog

To już ostatnie chwile przed ciszą wyborczą. Do piątku do godziny 24 trwa kampania wyborcza. Już 15 października Polacy będą mogli ruszyć do urn, aby oddać głos na tych, których chcą widzieć u władzy przez kolejne cztery lata.

Michał Piróg należy do grona osobowości telewizyjnych, które nie boją się mówić o swoich upodobaniach politycznych. Niedawno Piróg zaznaczył, że analizuje kwestie społeczno-polityczne w szerszym ujęciu.

– To jest ciężki czas teraz, więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja nie umiem przewidzieć. Oczywiście, że chciałbym, żeby ludziom na świecie żyło się łatwiej i bezpieczniej. Ale do tego jest potrzebny wspólny globalny wysiłek – zdradził w rozmowie z Plejadą.

Michał Piróg w rozmowie z naTemat. Zdradza, na kogo odda swój głos

Teraz w najnowszym rozwoju sytuacji politycznej w naszym kraju, Michał Piróg postanowił podzielić się swoim spojrzeniem na nadchodzące wybory parlamentarne. Gwiazdor telewizji TVN w rozmowie z naTemat zdradził, co go motywuje do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych, a także, na kogo odda swój głos.

15 października idę na wybory, bo właśnie tego dnia oddamy w czyjeś ręce swoją przyszłość. Uważam możliwość głosowania jako obowiązek osoby która ma wyobrażenie przyszłości. Ja swój głos oddam na tych, którzy dążą do równości społecznej. Nie chciałbym nadal żyć w kraju, który woli dzielić, niż łączyć ludzi. Michał Piróg

Kobiety mają głos. Goździalska, Gessler, Mołek o nadchodzących wyborach [TYLKO U NAS]

Temat wyborów wzbudza wiele kontrowersji. Wiele osobowości świata show-biznesu zdecydowało się zabrać głos i przedstawić swoje stanowisko. Monika Goździalska w rozmowie z naTemat zwróciła uwagę między innymi na obecną sytuację kobiet w Polsce.

– Dla mnie najważniejsze jest dobro kobiet. Wsparcie kobiet, ich wolność, a także wolność słowa kobiet. Przede wszystkim nie to, że politycy znowu chcą namieszać, żeby kobiety miały pod górę i zostały "przybytkiem domowym". Chciałabym również, żeby w telewizjach była jedna prawda, a nie manipulacja. To jest chyba najważniejsze – podkreśliła gwiazda.

Lara Gessler podkreśliła, że w jakiejkolwiek sytuacji by się nie było, nie wypada mówić, że polityka, to coś pobocznego, co nas nie dotyczy. – Głos oddany w wyborach, to nasz podstawowy oręż w walce o zmianę. Korzystamy z naszego prawa głosu, żeby nie musieć walczyć o nasze prawa na barykadach. Polityka to sprawa każdego, czy nam się to podoba, czy nie – podkreśliła Lara Gessler, zawracając uwagę na fakt, że nie możemy dłużej ignorować i odsuwać od siebie tego, co dzieje się na scenie politycznej. "Polityka to tętno społeczeństwa i nawet jeśli się nią nie interesujesz, ona interesuje się tobą" – oznajmiła.

Z kolei Magda Mołek wyraźnie podkreśliła, że "to są najważniejsze wybory od 1989 roku". Dziennikarka zwróciła uwagę na fakt, co się stanie jeśli ponownie wybierzemy obecnie panującą partię.

– Dlaczego powinniśmy pójść zagłosować w nadchodzących wyborach? Bo to są najważniejsze wybory po 1989 roku. Bo to są wybory, które będą decydowały o scenie politycznej, polskiej scenie politycznej nie tylko na następną kadencję, ale na wiele następnych lat. Jeśli po 8 latach rządów partii rządzącej wybierzemy ją jeszcze raz, to prawa i wolności, o których śpiewamy, mówimy, o które apelujemy, po prostu zostaną nam odebrane – zdradziła Mołek.