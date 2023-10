Porażka Donalda Tuska, obce służby, wpływy Niemiec, a także "konsumowanie rządu" przez Prawo i Sprawiedliwość – tak politycy obozu władzy i pracownicy TVP interpretują wyniki wyborów do Sejmu. Tymczasem, zarówno exit poll, jak i late poll jasno wskazują, że władze bierze opozycja.

TVP i PiS o wyborach do Sejmu. Ogłosili porażkę Donalda Tuska. Fot. TVP / Screen

Szok w TVP i PiS po wyborach. Tak reagują na wyniki wyborów

– Wyniki znamy, ale to są wyniki sondażowe. (...) Włodzimierz Czarzasty z wielkim rozsądkiem czeka na wyniki. Bo byli też tacy liderzy, jak Donald Tusk, który odtrąbił zwycięstwo... – tak ogłoszenie wstępnych wyników wyborów skomentowała Danuta Holecka.

Równolegle Joanna Lichocka na antenie TVP Info ogłosiła, że to Prawo i Sprawiedliwość utworzy rząd. – Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Czekamy na ostateczne wyniki. Będziemy podejmować działania do tworzenia rządu na kolejną kadencję – ogłosiła.

Odpowiedział jej Marek Sawicki z PSL, który zaśpiewał przebój "Ostatnia niedziela".

Za to Ryszard Terlecki wprost mówi o "konsumowaniu rządu". – Na razie zwycięstwo jest wyraźne i myślę, że to zwycięstwo skonsumujemy tworzeniem rządu – skomentował, po czym apelował do wyborców o zachowanie spokoju.

Stały bywalec TVP, publicysta Jacek Karnowski zaczął zaś sugerować, że za mobilizacją stoi bliżej nieokreślona "aktywność finansowa z zagranicy".

– Trzeba znaleźć odpowiedź na pytanie o źródła bezprecedensowej mobilizacji wyborców w dużych miastach, których przyczyną może być aktywność finansowanych z zagranicy organizacji pozarządowych. To w istocie rodzaj zewnętrznej ingerencji w polski proces wyborczy – powiedział naczelny tygodnika "Sieci".

Nagłówki prawicowych serwisów wPolityce.pl i tygodnika "Sieci" oraz "Do Rzeczy" krzyczą: "Tusk cieszy się z drugiego miejsca", "Brudna kampania opozycji", "Poseł opozycji wyrzuca dziennikarzy".

"W realu: wyniki z 26 proc. komisji takie same jak z 10 proc.: 40-26-14-8-7,5 Tymczasem w mediosferze trwa najbardziej epickie 'witanie się z gąską' ever" – napisał Rafał Ziemkiewicz.

Wyniki wyborów do Sejmu exit poll i late poll

Wyniki exit poll podane w 15 października wieczorem podały następujące pomiary: Prawo i Sprawiedliwość – 36,6 proc. (198 mandatów), Koalicja Obywatelska (PO, .N, IPL, Zieloni) - 31 proc. (161 mandatów ), Trzecia Droga (Polska 2050, PSL) – 13,5 proc. (57 mandatów), Lewica (Nowa Lewica, Partia Razem) – 8,6 proc. (30 mandatów), Konfederacja – 6,4 proc. (14 mandatów).

Przedstawione 16 października rano wyniki late poll dały niewielką różnicę: Prawo i Sprawiedliwość – 36,6 proc. (198 mandatów), Koalicja Obywatelska (PO, .N, IPL, Zieloni) – 31 proc. (161 mandatów ), Trzecia Droga (Polska 2050, PSL) – 13,5 proc. (57 mandatów), Lewica (Nowa Lewica, Partia Razem) – 8,6 proc. (30 mandatów), Konfederacja – 6,4 proc. (14 mandatów).

Do utworzenia rządu potrzeba 231 posłów. Jarosław Kaczyński razem z Konfederacją mają zaledwie 212 posłów. Opozycja ma zaś większość w postaci 248 mandatów.