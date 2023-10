Była członkini Ekipy zapytała, co ludzie myślą o influencerach. "Ćpuny i degeneraci"

Kasia Bożek (znana także jako fusialka) zapytała w serwisie X, czy ludzie czują się "gorzej" przez to, co influencerzy zamieszczają na swoich profilach w mediach społecznościowych. Chyba nie spodziewała się odpowiedzi, jakiej udzielili jej internauci.

Kasia Bożek (fusialka) zapytała ludzi, co myślą o influencerach. Fot. Instagram/ fusialka

Internauci napisali pod postem byłej członkini Ekipy, co sądzą o influencerach

Kasia Bożek (fusialka) to była członkini Ekipy oraz dziewczyna jednego z jej współzałożycieli, czyli Łukasza Wojtycy (znanego w internecie jako Wujek Łuki). Influencerka zadała swoim fanom pytanie w mediach społecznościowych.

"Czy to, co widzicie u influ na socialach powoduje u Was uczucie mówiące, że 'jesteście gorsi'? Jeżeli tak, to dlaczego?" – czytamy we wpisie Bożek.

Jak można się domyślić, Bożek chyba nie spodziewała się odpowiedzi, jakie otrzymała. "Nie, bo to ćpuny i degeneraci społeczni z inteligencją emocjonalną na poziomie chomika" – skomentował Sergiusz Górski, czyli tak zwany Nitrozyniak.

"Widząc tyłu idiotów myślę, że jestem giga mądry", "Patrząc na inteligencję wielu z nich, to jednak odwrotnie", "Raczej odwrotnie. Pedofile, kretyni, łajzy robiące wszystko dla kilku wyświetleń. Na trzeźwo pisałaś tego tweeta?", "Jak patrzę na socjale niektórych influencerów, to utwierdza mnie fakt, że to ludzie o niskim ilorazie inteligencji z wieloma kompleksami" – czytamy w innych komentarzach.

Pandora Gate zepsuła reputację influencerom?

Przypomnijmy, że od paru tygodni paru influencerów znalazło się na świeczniku przez Pandora Gate. W ramach tej sprawy ujawniono, że znany youtuber Stuart B. miał rozmawiać oraz spotykać się z nieletnimi dziewczynami. Mężczyzna na podstawie polskiego listu gończego został zatrzymany w Wielkiej Brytanii.

Jak przekazał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, za czyny o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich Stuartowi B. grozi do 15 lat więzienia.

Zanim Pandora Gate ujrzała światło dzienne, na jaw wyszły niepokojące materiały na temat Jakuba "Gargamela" Chuptysia oraz Krzysztofa Gonciarza. Ten pierwszy miał stosować przemoc psychiczną i fizyczną wobec swojej byłej dziewczyny Laury Klaus. Z kolei Gonciarz miał wykorzystywać dziewczyny z problemami i uzależnieniami.

Opinia internautów o influencerach pod postem Bożek najprawdopodobniej nie jest jedynie spowodowana ostatnimi aferami. Jak wynika z badania przeprowadzonego i zaprezentowanego w kwietniu tego roku przez agencję badawczą SW Research influencerzy oraz youtuberzy wśród wszystkich zawodów cieszą się najmniejszym poważaniem.