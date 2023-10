Ewakuacja Amerykanów z Izraela. Popłynęli statkiem wycieczkowym na Cypr

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w samolotach, obywatele USA mogli skorzystać z ewakuacji z zagrożonych terenów w Izraelu za pomocą statku wycieczkowego. Statek zabrał swoich pasażerów w dwunastogodzinny rejs na Cypr, skąd będą mogli samodzielnie kontynuować dalszą podróż.

Na jednym z takich statków zostali w poniedziałek ewakuowani z Izraela obywatele USA fot. wikimedia.org

Statek linii Rhapsody of the Seas, która podjęła się ewakuacji Amerykanów, pływał w tym regionie już wcześniej, jednak odwołał wszystkie swoje rejsy w następstwie wojny między Izraelem a Hamasem. Od czasu, gdy ponad tydzień temu Hamas przeprowadził niespodziewaną inwazję na Izrael, zginęło około 30 Amerykanów. Co najmniej 15 kolejnych osób uznano za zaginionych.

Ewakuację przeprowadzono we współpracy z Departamentem Stanu USA. Ambasada USA w Izraelu przekazała w niedzielnym komunikacie dotyczącym bezpieczeństwa, że wejście na pokład rozpocznie się w poniedziałek o 8:00 czasu lokalnego, a statek wypłynie z Hajfy do portu w Limassol na Cyprze.

Według strony internetowej Royal Caribbean statek Rhapsody of the Seas może pomieścić ponad 2400 pasażerów. Podróż ma potrwać około dwunastu godzin, a w jej trakcie dla ewakuowanych osób na pokładzie dostępne będą kajuty oraz darmowe wyżywienie.

Dzięki wdrożeniu zwiększonych środków bezpieczeństwa, nasz statek zapewnia bezpłatny przejazd, w tym zakwaterowanie i wyżywienie, Amerykanom w regionie, którzy chcą opuścić zagrożoną okolicę i znaleźć się na bezpieczniejszym lądzie. Jason Liberty Prezes i dyrektor generalny spółki Royal Caribbean Group, w e-mailu do pracowników udostępnionym portalowi USA TODAY.

Ambasada podała, że każdy podróżny, który chciał wejść na pokład, musiał być obywatelem USA lub członkiem najbliższej rodziny (małżonek/partner, dzieci poniżej 21. roku życia) obywatela USA i mieć przy sobie ważny paszport.

Dodano, że podróżni będą odpowiedzialni za zorganizowanie własnego zakwaterowania na miejscu i dalszej podróży z Cypru. Z wyspy mają zostać zorganizowane loty czarterowe do Ameryki.

Porozumienie zostało zawarte na prośbę Ambasady USA w Izraelu. Podczas rejsu na statku jest obecny personel konsulatu USA, pomoże on ewakuowanym osobom, które nie są tego w stanie zrobić na własną rękę, w zorganizowaniu dalszej podróży poza Cypr.

