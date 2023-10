Rozrzutnikiem do gnoju wiózł kradzionego jaguara. Myślał, że pod gałęziami nikt go nie zauważy

Piątek 13-ego okazał się szczególnie pechowy dla dwóch złodziei z miejscowości Mordy pod Siedlcami. Policjanci akurat patrolowali te okolice, a ich uwagę przykuło wyjeżdżające z lasu subaru i jadący za nim ciągnik rolniczy z podczepionym rozrzutnikiem. Na przyczepie leżała karoseria samochodu, przykryta dla niepoznaki gałęziami. Okazało się, że to auto marki jaguar, co więcej – kradzione.

Mordy pod Siedlcami. Mężczyzna rozrzutnikiem do gnoju wiózł jaguara Fot. KMP Siedlce

Policjanci z komisariatu w Mordach patrolujący okolicę ujrzeli dość zaskakujący widok. Na przyczepie rolniczego rozrzutnika leżała samochodowa karoseria "zmyślnie" ukryta pod gałęziami.

Kierowcy subaru i rolniczego rozrzutnika sądzili jednak, że uciekną policjantom albo że ci ich nie zauważyli, bo jak gdyby nigdy nic zjechali na posesję. Jeden z nich zaczął nawet zamykać bramę, licząc, że to zniechęci policjantów do wejścia na podwórko.

– Policjanci dostali się na podwórko, gdzie w głębi posesji za budynkami gospodarczymi, ujawnili części jaguara, który został skradziony kilka dni wcześniej z parkingu w Siedlcach oraz części pochodzące z innego pojazdu – przekazała w komunikacie komisarz Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Okazało się, że znaleziona karoseria i części były przygotowane przez złodziei do dalszego transportu. Funkcjonariusze zatrzymali więc dwie osoby, które zajmowały się przewożeniem elementów skradzionych pojazdów. Następnie ustalili, która z nich dokonała kradzieży jaguara, okazało się, że to 45-letni mężczyzna. Sąd Rejonowy w Siedlcach zdecydował, że kolejne trzy miesiące spędzi on w areszcie.

Jakie samochody złodzieje kradną najczęściej?

Jak już informowaliśmy w naTemat, Instytut Samar opublikował analizę, która dotyczy kradzieży pojazdów w Polsce w 2022 roku. Dzięki niej wiadomo, jakie auta kradziono najczęściej i w jakich rejonach właściciele samochodów muszą szczególnie mieć się na baczności.

Pocieszające, że liczba skradzionych aut w 2022 roku zmalała w porównaniu do lat ubiegłych. W ubiegłym roku z powodu kradzieży wyrejestrowano 7098 samochodów, a w 2022 6157.

Najwięcej kradzieży pojazdów zarejestrowano na Mazowszu – 2463 auta. (Największym skupiskiem złodziei jest Warszawa). Dalej są województwa: dolnośląskie (639 wyrejestrowań), śląskie (543 wyrejestrowania), pomorskie (528 wyrejestrowań), wielkopolskie (443 wyrejestrowania). Najczęściej kradzione są Toyoty, te nowsze roczniki 2019 i młodsze. W 2022 roku ukradziono aż 781 pojazdów tej marki. Na drugim miejscu znalazły się samochody Audi (532). Podium zamyka Volkswagen (415). Dalej są pojazdy marki BMW (392) i Hyundai (389). Samar zebrał też dane dotyczące konkretnych modeli, które cieszą się największym "zainteresowaniem złodziei". Są to kolejno: Hyundai Tucson (192), Fiat Ducato (191), Toyota Corolla (191), Toyota RAV4 (185), Audi A4 (122), Jeep Grand Cherokee (120), Toyota Yaris (102), Kia Sportage (99), Audi A6 (97) oraz BMW 5 (96).