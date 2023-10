Rydzyk dostał specjalny list od Dudy. Wiadomo, z czym zwrócił się prezydent

Tadeusz Rydzyk tuż po otwarciu Muzeum "Pamięć i Tożsamość" zainaugurował kolejny rok akademicki AKSiM. Z tej okazji specjalne listy do redemptorysty przygotował Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek i... Andrzej Duda. "Czcigodnemu gronu profesorskiemu gratuluję rosnącego dorobku naukowego i coraz liczniejszych z każdym rokiem absolwentów" – czytamy w piśmie od prezydenta.

Tadeusz Rydzyk dostał list od Andrzeja Dudy. "Gratuluję dokonań". Fot. Wojciech Stróżyk / Reporter / East News

Andrzej Duda dziękuje Rydzykowi za "rosnący dobytek naukowy"

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zainaugurowała kolejny rok akademicki. Uczelnię odwiedziła prezydencka minister Grażyna Ignaczak-Bandych, która odczytała zgromadzonym list od Andrzeja Dudy.

Ten zaś zwrócił się do Tadeusza Rydzyka i podziękował mu za zaangażowanie na rzecz toruńskiej uczelni.

"Czcigodnemu gronu profesorskiemu gratuluję rosnącego dorobku naukowego i coraz liczniejszych z każdym rokiem absolwentów. Z radością obserwuję systematyczny rozwój AKSiM" – zaczął Duda.

"Gratuluję wspaniałych dokonań ojcu rektorowi - założycielowi Tadeuszowi Rydzykowi i rektorowi o. Zdzisławowi Klafce oraz kadrze dydaktycznej, której wiedza i zaangażowanie przyczyniają się do sukcesu toruńskiej uczelni" – dodał.

Następnie prezydent zwrócił się do studentów, którzy podjęli naukę na AKSiM. Pozdrowił ich oraz zapewnił, że zdobędą "wszechstronne wykształcenie".

Andrzej Duda o uczelni Tadeusza Rydzyka: "oferuje gruntowne wykształcenie"

"Podjęli państwo naukę w uczelni, która oferuje gruntowne i wszechstronne wykształcenie oparte na dziedzictwie kultury chrześcijańskiej" – czytamy.

Duda stwierdził również, że celem Akademii założonej przez Tadeusza Rydzyka jest między innymi "poznawanie prawdy". Podobne listy do redemptorysty skierowali również: Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek.

To jednak nie koniec. W miniony czwartek w Toruniu otwarte zostało Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Jana Pawła II. Z tej okazji Andrzej Duda również przygotował specjalny list.

"To wspaniała inicjatywa i przykład roztropnej troski o dobro wspólne w kontekście pamięci historycznej naszego narodu dzięki pomysłodawcom i organizatorom tej nowoczesnej w formie placówki prezentującej to, co w dziejach naszej Ojczyzny napawa nas największą dumą" – przekazał.