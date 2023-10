Katarzyna Grochola nie kryje swoich poglądów często zabierając głos w tematach politycznych. Jeszcze niedawno nagrała wideo, w którym zwróciła się do ministra Błaszczaka. Tym razem opublikowała nagranie pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy. Nie przebierając w słowach skrytykowała jego przemówienie i żąda przeprosin.

Katarzyna Grochola uderza w Andrzeja Dudę. Żąda przeprosin

W miniony czwartek Andrzej Duda wziął udział w XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność" w Spale. Przekonywał, że Polska "wychodzi z inflacji" a "gospodarka kwitnie". Duda podziękował też premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za – jak stwierdził – "wysypanie pieniędzy", by uratować miejsca pracy.

Stwierdził, że udało się uratować "ogromną część polskiej gospodarki". Wymienił też "obniżenie wieku emerytalnego, wcześniej podniesione ze złamaniem zobowiązań wyborczych", ale też "likwidację syndromu pierwszego dnia", czyli "podniesienie stawki godzinowej". Mówił o "realnej poprawie warunków życia w Polsce" czy "powrocie ogromnej rzeszy ludzi, którzy szukali dla siebie szansy za granicą".

Jednak największe kontrowersje wśród opinii publicznej wzbudził komentarz dotyczący wyborów parlamentarnych. Pomimo tego, że zaczął od podziękowań za rekordową frekwencję i nawiązał do czasów PRL-u.

– Wszyscy doskonale pamiętamy, że przed 1989 rokiem tylko świnie chodziły na wybory. Ludzie, którzy wiedzieli, jak wygląda sytuacja w kraju i zdawali sobie sprawę, jaką farsą są organizowane przez komunistów wybory, po prostu na nie nie chodzili. Ogłaszano tylko jakieś niebotyczne wyniki frekwencyjne, podczas gdy lokale wyborcze świeciły pustkami. Dzisiaj mamy diametralnie inną sytuację – stwierdził.

Te słowa mocno poruszyły Katarzynę Grocholę, która nie zamierzała przejść obojętnie wobec komentarza prezydenta RP. Autorka "Nigdy w życiu" czy "W cieniu słońca" ponownie opublikowała bardzo emocjonalne nagranie, w którym nie ukrywała, że słowa Andrzeja Dudy mocno ją obraziły. Pisarka na wideo zdradziła, że zawsze przeciwstawiała się rządom komunistycznych partii. Teraz żąda przeprosin.

Panie prezydencie Duda, powiedział pan, że tylko świnie chodziły na wybory przed rokiem 89. Otóż żądam przeprosin, bo nie jestem świnią. Na wybory chodzili również ludzie, którzy skreślali, pisali "precz z komuną" i ja do nich należałam. Zawsze brałam udział w wyborach Katarzyna Grochola do prezydenta Dudy

Pod nagraniem Katarzyny Grocholi wylała się fala komentarzy. Internauci również nie kryli swojego oburzenia w temacie przemówienia Andrzeja Dudy. Wielu podkreślało, że to nie jest "nasz prezydent".

"Już niedługo, jeszcze 1,5 roku i nikt już o nim nie będzie pamiętał"; "Ja tego pana nie słucham i nie oglądam, ale chciałam tylko pani Kasiu poprawić, że to nie jest nasz prezydent"; To jest najgorszy prezydent, jakiego pamięta demokratyczna Polska. Prostak bez granic, Mr Bean na forum europejskim, wstyd"; "To człowiek, który nie dorósł do pełnienia funkcji, bezczelnie obraża, pokazuje swoje fochy To są ludzie z innej planety"; "Wielu z nas jest w szoku! Jakiego mamy prezydenta?! Brak słów na takie zachowanie" – czytamy w komentarzach.