Biedronki od wieków były mile widziane w polskim krajobrazie. Są uważane za pożyteczne owady, które pomagają w kontrolowaniu populacji szkodników rolniczych, a na ich cześć powstały liczne piosenki, czasem mniej, a czasem bardziej ambitne.

Jednak w ostatnich latach, na polskiej scenie biedronkowej pojawił się nowy gracz - biedronka azjatycka. Stała się ona zarówno fascynującym zjawiskiem, jak i poważnym wyzwaniem w kontekście bioróżnorodności.

Azjatycka biedronka, pochodząca z Azji Wschodniej, została sprowadzona do Europy i innych części świata jako naturalny przeciwnik szkodników rolniczych. Jej obecność w Polsce została po raz pierwszy potwierdzona w latach 90. XX wieku i od tego czasu dosyć szybko się rozprzestrzeniała.

Przyciągająca uwagę różnorodnością kolorów i wzorów na skrzydłach, azjatycka biedronka stała się popularnym obiektem fotografii i obserwacji. W tej chwili stanowi jednak głównie przyczynę problemów polskich biedronek i Polaków.

Obecność azjatyckiej biedronki w Polsce jest szkodliwa, ponieważ jest to gatunek inwazyjny, który konkuruje o pokarm i siedliska z naszymi rodzimymi biedronkami. Skutkiem tego jest zmniejszenie ich populacji, a w niektórych przypadkach nawet wypieranie ich z danego obszaru. Ponadto azjatycka biedronka jest agresywna i może zagrażać innym gatunkom - zarówno swoim konkurentom, jak i ofiarom pożywienia.

Biedronki te gryzą także ludzi, co może powodować poważne reakcje alergiczne.

Lasy Państwowe ostrzegają, aby zwracać uwagę na siedliska tego inwazyjnego gatunku biedronek i w miarę możliwości zamykać okna swoich domostw oraz odpowiednio je uszczelniać.

Samica biedronki arlekin w ciągu całego swojego życia może znieść nawet do 4 tys. jaj!!!! Arlekiny są inwazyjne i stanowią zagrożenie dla rodzimych biedronek. Mogą ugryźć też ludzi, a te ugryzienia mogą wywoływać alergię. By się przed nimi uchronić, uszczelnij okna i drzwi, warto zabezpieczyć je siatką. Można użyć mentolu lub kamfory - to je odstrasza.

