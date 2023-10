Obsada "Przyjaciół" przerwała milczenie. Oddała hołd zmarłemu Mattowi Perry'emu

Od lewej: David Schwimmer, LisaKudrow, Matthew Perry, Courteney Cox Arquette, Jennifer Aniston i Matt Leblanc na 54. gali Emmy Fot. Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News

Matthew Perry zmarł w wieku 54 lat w swoim domu w Los Angeles. Jego asystent znalazł go martwego w jacuzzi w sobotę, 28 października. Serialowy Chandler Bing prawdopodobnie utonął. Mimo prób reanimacji ratownicy nie byli w stanie przywrócić mu czynności życiowych.

Aktor przez większość życia mierzył się z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i opioidów, ale od dwóch lat był czysty. Śledczy w jego mieszkaniu ani ciele nie znaleźli nielegalnych substancji. Natrafili m.in. na leki stosowane w zwalczaniu depresji i stanów lękowych. Nie znamy dokładnej przyczyny śmierci. Dowiemy się tego po badaniu toksykologicznym, które może potrwać kilka tygodni.

Zmarłego aktora pożegnały pozostałe gwiazdy serialu "Przyjaciele". Wspólne oświadczenie opublikował portal "People". Zostało podpisane przez Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisę Kudrow, Matta LeBlanca i Davida Schwimmera.

Wszyscy jesteśmy całkowicie zdruzgotani utratą Matthew. Byliśmy więcej niż tylko kolegami z planu. Jesteśmy rodziną. Mamy tyle do powiedzenia, ale teraz potrzebujemy chwili, żeby opłakać i przetrawić tę niewyobrażalną stratę. Kiedy tylko będziemy w stanie, powiemy więcej. Na razie nasze myśli i miłość są z rodziną Matty'ego, jego przyjaciółmi i wszystkimi, którzy go kochali na całym świecie.

Wcześniej twórcy "Przyjaciół", Marta Kauffman i David Crane, oraz producent Kevin Bright również napisali własne pożegnanie.

Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko, głęboko zasmuceni odejściem naszego ukochanego przyjaciela Matthew. Wciąż wydaje się to niemożliwe. Wszystko, co możemy powiedzieć, to że czujemy się błogosławieni, że mieliśmy go w naszym życiu. Miał wspaniały talent. To może zabrzmieć banalnie, że aktor wciela się w rolę po swojemu, ale w przypadku Matthewa nie ma bardziej trafnych słów. Od dnia, w którym usłyszeliśmy, jak wciela się w postać Chandlera Binga, nie widzieliśmy nikogo innego. Zawsze będziemy pielęgnować radość, światło i olśniewającą inteligencję, którą wnosił do każdej chwili - nie tylko w swojej pracy, ale także w życiu. Zawsze był najzabawniejszą osobą w pomieszczeniu. Ale przede wszystkim był najmilszy, z sercem pełnym oddania i poświęcenia.

Oświadczenie twóców "Przyjaciół"

Marta Kauffman, David Crane, Kevin Bright