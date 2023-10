Kultowa polska komedia doczeka się sequela po 25 latach. Zobacz zwiastun filmu "Fuks 2"

Bartosz Godziński

"Fuks" z 1999 roku to komedia gangsterska, w której Maciej Stuhr po raz pierwszy zagrał główną rolę. Zaraz po niej wystąpił w "Chłopaki nie płaczą" i "Poranku kojota". Teraz po 25 latach powróci do postaci, która otworzyła mu drzwi do kariery i zostanie ekranowym ojcem... Macieja Musiała. Do sieci trafił pierwszy teaser filmu. Premiera "Fuks 2" w przyszłym roku.