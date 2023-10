"Lalka 2", "Rejs 2" i inne sequele polskich filmów, które nie… istnieją. Plakaty zrobiła za nas AI

Są kultowe polskie filmy, które pewnie nigdy nie doczekają się sequela. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by popuścić wodze... sztucznej inteligencji, która może wygenerować dowolny obrazek. Tym sposobem przygotowaliśmy galerię plakatów fikcyjnych kontynuacji znanych produkcji – efekty są śmieszne, zaskakujące, a czasem i całkiem intrygujące.

Tak według AI mogą wyglądać plakaty sequeli znanych filmów Fot. Bing

W ostatnim czasie internet zalały plakaty filmów, osób czy wydarzeń w stylu animacji Pixara stworzonymi przez AI. Poszedłem trochę w innym kierunku i postanowiłem pochylić się nad posterami sequeli filmów, które z racji zamkniętej fabuły nigdy nie powstaną lub po prostu nie ma to większego sensu. O planach na kontynuację kilku z nich mówi się od lat, więc teraz możemy sobie wyobrazić, jakby to mogło wyglądać.

Plakaty fikcyjnych sequeli polskich filmów. Tak "wyobraża" je sobie sztuczna inteligencja

Do zabawy zaprzęgnąłem Kreator Obrazów z wyszukiwarki Bing (konkurent Google stworzony przez Microsoft). Od niedawna do generowania grafik używane jest tam oprogramowanie DALL-E 3. Po zalogowaniu można korzystać z niego bezpłatnie. Co ważne, ma pewne ograniczenia: AI nie kradnie stylów żyjących w artystów i ma blokady pewnych słów, by nie tworzyć wulgarnych lub hejterskich obrazków (i jest trochę przewrażliwiony, bo za kombinowanie z komendą do "Seksmisji 2" wyłapałem bana na 24h).

Jest zaawansowany i niektóre plakaty wyglądają o niebo lepiej niż te, które możemy zobaczyć na ścianach w kinach, ale ma pewne słabości – np. nadal nie radzi sobie dobrze z twarzami, dłońmi, a najbardziej z tekstem, co widać po koślawych napisach na poniższych plakatach. Takie sformułowania jak "Chłopaki nie płaczą 2" czy "Jak rozpętałem III wojnę światową" już w ogóle go przerastają, więc użyłem angielskich tytułów (od razu na rynek międzynarodowy).

Moim faworytem jest "Dzień świra 2" – zaprezentowany na plakacie film naprawdę chciałbym zobaczyć, ale "Znachor 2" też "zapowiada się" ciekawie (tak, wiem, że powstał sequel o tytule "Profesor Wilczur" w 1938 r., ale nie psujmy sobie zabawy). Zresztą wszystkie poniższe obrazki są tak abstrakcyjne i kreatywnie "wymyślone" przez sztuczną inteligencję, że pozwalają na różne interpretacje i dopowiedzenia własnej historii.

1. "Chłopaki nie płaczą 2"

2. "Chłopi 2"

3. "Dzień świra 2"

4. "Jak rozpętałem III wojnę światową"

5. "Kiler-ów 3-ech"

6. "Kler 2"

7. "Lalka 2"

8. "Listy do M. 666"

9. "Miś 2"

10. "Młode wilki 2"

11. "Noce i dnie 2"

12. "Rejs 2"

13. "Sara 2"

14. "Seksmisja 2"