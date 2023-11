Pierwsze podsumowanie z policyjnej akcji "Znicz". Porażający bilans

Alan Wysocki

20 ofiar śmiertelnych, 311 rannych, a do tego 1265 pijanych kierowców, to bilans czterech ostatnich dni, w czasie których policja prowadziła swoją stałą akcję przed Dniem Wszystkich Świętych. Na razie nie ma danych z 1 listopada, ale policjanci informowali, że na drogi wysłali wszystkie możliwe siły, którymi dysponują, w tym grupę SPEED, a do akcji włączony jest także śmigłowiec.