Chociaż od śmierci Anny Przybylskiej minęło już dziewięć lat, nadal pozostaje ona w pamięci oddanych fanów, przyjaciół i rodziny. Agnieszka, siostra aktorki, niedawno opublikowała w sieci nowe zdjęcie jej miejsca spoczynku. Na mogile Przybylskiej postawionych było mnóstwo zniczy.

Siostra Anny Przybylskiej pokazała grób aktorki. "Jest wzruszona"

Anna Przybylska uznawana była za jedną z najbardziej ukochanych postaci w polskiej branży rozrywkowej. Jej urok osobisty i zdolność do zachowania zdrowego dystansu do siebie i otaczającej rzeczywistości były dla wielu inspiracją. Jej talent aktorski zaowocował licznymi rolami w popularnych serialach i filmach, takich jak "Kariera Nikosia Dyzmy", "Lekcje pana Kuki", "Złoty środek", "Bokser" czy "Sęp", czy "Dzień świra". Życie prywatne aktorki również układało się pomyślnie. Była w szczęśliwym związku z Jarosławem Bieniukiem, z którym wychowywała trójkę ukochanych dzieci: Oliwię, Szymona i Jana.

Niestety, w lipcu 2013 roku Anna stanęła twarzą w twarz z poważnym wyzwaniem zdrowotnym – usłyszała diagnozę, rak trzustki. Pomimo intensywnej, wielomiesięcznej walki z chorobą, nie udało się jej przezwyciężyć. Aktorka zmarła 5 października 2014 roku, mając zaledwie 35 lat.

Jej śmierć była ogromnym wstrząsem dla branży filmowej i najbliższych. Agnieszka Kubera pielęgnuje pamięć o siostrze. 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych nie zabrakło jej przy grobie Anny. Na InstaStory zamieściła zdjęcie, które opisała zwięźle: "Jestem pewna, że Ania jest wzruszona".

Na grobie Przybylskiej umieszczono liczne znicze, które nocą rozświetlały jej miejsce spoczynku. Przypomnijmy, że aktorka zmarła w domu rodzinnym w Gdyni Orłowie.

Jej pogrzeb odbył się 9 października 2014 roku, gdzie spoczęła w rodzinnym grobie na cmentarzu św. Michała Archanioła w Gdyni. Tego dnia miasto zostało udekorowane 4 tysiącami białych róż. Wzdłuż ulic na latarniach wisiały długie fotografie aktorki z dopiskiem "jesteś w naszych sercach".

Ostatnio upłynęło dziewięć lat od kiedy Anna Przybylska nas opuściła. W ostatnią rocznicę jej odejścia, rodzina i przyjaciele dzielili się wspomnieniami o niej na platformach społecznościowych.

Co roku Kuba Wojewódzki w szczególny sposób oddaje hołd koleżance. Na swoim profilu na Instagramie zamieścił fotografię aktorki, dodając chwytający za serce komentarz: "Strasznie tu cicho bez Ciebie".

Nadmieńmy, że najstarsza pociecha Jarosława Bieniuka i Przybylskiej, Oliwia Bieniuk, zdecydowała jakiś czas temu, że chce podążać śladami matki i spróbować sił w aktorstwie. Niedawno wylądowała na okładce magazynu "VIVA!", gdzie również udzieliła wywiadu.

W trakcie rozmowy 21-letnia Oliwia podkreśliła, że choć nie jest entuzjastką porównań do swojej matki, zdaje sobie sprawę, że są one nieuniknione zważywszy na to, że jest jedyną córką i wybrała podobną drogę kariery.

Zaznaczyła, że wszelkie jej osiągnięcia powinny być postrzegane jako rezultat jej własnej pracy i talentu. Mimo że dostrzega w sobie rysy charakterystyczne dla obu rodziców, nie życzy sobie, aby była oceniana przez pryzmat ich dokonań.

"Widzę w sobie cechy obojga rodziców. Mama i tata byli bardzo towarzyscy (...) Myślę, że mam w sobie upór mojej mamy. Ale nie chcę być z nią porównywana, bo jestem przecież Oliwią Bieniuk i muszę sama zapracować na swoją przyszłość, i wydobyć z siebie to, co jest we mnie najlepsze. A co to jest, to jeszcze nie wiem" – podkreśliła.