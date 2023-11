Dwa lata temu Tomasz Kammel doświadczył straty ojca. W dniu poświęconym pamięci zmarłych gwiazdor "Pytania na śniadanie" podzielił się z fanami szczególnym przemyśleniem. Prezenter zdradził, co zmieniło się po śmierci jego taty. Ojciec prezentera miał raka płuc.

Tomasz Kammel wspomina tatę. Zdradził, co zaczęło się dziać po jego śmierci Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Tomasz Kammel wspomina tatę. Zdradził, co zaczęło się dziać po jego śmierci

1 listopada wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli. Tomasz Kammel, jeden z najbardziej popularnych dziennikarzy TVP zamieścił post poświęcony swojemu tacie. Wpis utrzymany był w lekkim, żartobliwym tonie. Prezenter załączył także dwa zdjęcia - jedno z ojcem oraz drugie przedstawiające miejsce jego spoczynku.

"Nie, nie zabiła go moja książka. To był rak płuc, którego ogrywał trzy lata, zamiast jak przewidywano, dać mu się zabrać w 3 miesiące. Proszę, by wybaczyli mi niezadowoleni z żartobliwego zdjęcia i opisu (w taki szczególny dzień), ale czuje, że tak będzie dobrze i on też by się uśmiechnął. Kiedy Christian umarł, było smutno, trudno i momentami ciężko. Ale smutek jak wszystko w końcu mija, a to, co przychodzi potem, jest naprawdę ciekawe" – wyjaśnił na wstępie.

Kammel wyznał, że po odejściu taty początkowo oczywiście towarzyszył mu smutek, ale potem dostrzegł, ile dobrego w nim zaczepił.

"U mnie było to ogromne zdziwienie i fascynacja, gdy odkryłem, ile się nauczyłem, o ile doświadczeń jestem bogatszy, na ile rzeczy odporniejszy kompletnie o tym nie wiedząc" – podkreślił gwiazdor TVP.

"Te wszystkie rzeczy odpaliły się dopiero po śmierci ojca. Okazało się, ile mi nakładł do głowy fantastycznej, podprogowej wiedzy, która mogła rozkwitnąć, dopiero gdy go zabrakło" – wytłumaczył.

"Dlatego od roku w dni takie jak ten, gdy go wspominam, odczuwam przede wszystkim wielką wdzięczność za to, jak mądrze to załatwił. Wiele osób opowiada mi o podobnym doświadczeniu. Gdy umierają bliscy ludzie, ujawnia się wiedza, którą w nich po cichu zaszczepili. I to jest fascynujące" – zakończył wpis.

Wielu fanów Kammela zgodziło się z jego refleksją. "'Wam się oczy otworzą, jak mi się zamkną' to nie tylko skeczowy slogan, ale prawda życiowa"; "Piękne zdjęcia, piękne wspomnienia, myślę, że nasi bliscy bardzo by chcieli byśmy właśnie tak, radośnie ich wspominali"; "Mam dokładnie takie samo odczucie. Zdjęcie rewelacja i tak należy wspominać bliskich" – pisali.

Przypomnijmy, że ponad ćwierć wieku temu Tomasz Kammel rozpoczął swoją karierę w dziennikarstwie. Początkowo był związany z takimi stacjami jak Muzyczne Radio FM i Radio Wawa, a w 1997 roku dołączył do ekipy Telewizji Polskiej.

W ciągu lat pracował również w różnych innych stacjach radiowych i telewizyjnych, lecz zawsze powracał do publicznego nadawcy.

Obecnie jest znanym prowadzącym programów takich jak "Pytanie na śniadanie" czy "The Voice of Poland". Zdarza mu się także prowadzić rozmaite koncerty i imprezy w TVP.

Kammel zgromadził liczne grono obserwujących na Instagramie. Śledzi go tam bowiem niemal 300 tysięcy użytkowników. Na swoim koncie dziennikarz zamieszcza nie tylko zdjęcia z pracy, ale udziela także branżowych porad, jak prezentować, by przykuć uwagę publiczności i występować bez tremy.