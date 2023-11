Krzysztof Gawkowski uważa, że marszałków Sejmu w nowej kadencji powinno być dwóch. – Koncepcja rotacyjna jest dobra dla Polski i dla stabilności parlamentu – powiedział szef klubu Lewicy w TVN24. Zapewnił też, że konsultacje koalicyjne "idą dobrze".

Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy Fot. Artur Zawadzki / REPORTER

– Rozmowy koalicyjne idą dobrze. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed 13 listopada będzie można powiedzieć: "Panie prezydencie, jesteśmy gotowi nie tylko na poziomie zapowiedzi, ale też umowy koalicyjnej" – stwierdził Krzysztof Gawkowski w czwartkowej "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24.

Krzysztof Gawkowski: Marszałków Sejmu w nowej kadencji powinno być dwóch

Jak podkreślił, "dzisiaj kluczową sprawą jest dopięcie spraw" związanych z prezydium Sejmu. – To znaczy wybór marszałka i dogadanie tego marszałka. Jeżeli to zrobimy, to wszystko będzie łatwiejsze – przyznał polityk.

Dopytywany, czy jego ugrupowanie jest już pogodzone z tym, że marszałkiem Sejmu ma zostać Szymon Hołownia, szef klubu Lewicy odparł: – Tak samo jest mocno pogodzona z tym, że w tej kadencji parlamentu Włodzimierz Czarzasty też będzie marszałkiem.

Chodzi o tzw. rotacyjną koncepcję, która zakłada zmianę marszałka w połowie czteroletniej kadencji parlamentu. O takim pomyśle mówili już wcześniej inni politycy jeszcze obecnej opozycji. Według Gawkowskiego to dobre rozwiązanie, ponieważ "są dwie formacje, które współpracują z PO, która będzie miała swojego premiera", czyli Donalda Tuska.

Gawkowski nie ma też wątpliwości, że Czarzasty jest odpowiednim kandydatem na ten urząd. – Bez względu na to, jak się potoczy historia, to jeżeli na coś się umawiamy, to w połowie tej historii powinna być zmiana. Ja oczekuję, życzę tego Włodkowi Czarzastemu, żeby został marszałkiem Sejmu – stwierdził polityk.

I dodał: – Patrzyłem na jego pracę przez cztery lata jako wicemarszałka i na trudne decyzje, które musiał podejmować w trudnym prezydium Sejmu, gdzie kierowało PiS. Z takim doświadczeniem jego miejsce jako marszałka Sejmu to jest wiarygodność dla tego Sejmu.

Kiedy termin umowy koalicyjnej?

Dopytywany, czy w przypadku marszałka Senatu również rozważana jest opcja rotacyjna, polityk odpowiedział jedynie, że "być może tak, być może nie". Dodał, że on sam wie jedynie tyle, że na stole znalazły się różne scenariusze.

Gawkowski przekazał też, że "dzisiaj i jutro są zaplanowane rozmowy" dotyczące umowy koalicyjnej pomiędzy Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą. Jak mówił, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu dojdzie do spotkania liderów ugrupowań.

O możliwym terminie zawarcia umowy koalicyjnej mówił też w czwartek Ryszard Petru. – Jestem przekonany, że będzie ona przed 13 listopada. Znam dynamikę procesów politycznych i negocjacyjnych, więc obstawiam czwartek lub piątek przyszłego tygodnia – stwierdził polityk w programie "Graffiti" na antenie Polsat News.