Fiasko poszukiwań G. Borysa potwarzą dla policji? Były fukcjonariusz wytknął konkretny problem

Dorota Kuźnik

Były rzecznik ABW Maciej Karczyński wskazał, jaki jest podstawowy problem policji ws. poszukiwań Grzegorza Borysa. Porównał on obławę do jednej ze starych spraw, nad którą pracowano w Szczecinie. Jak wskazał, wówczas kluczowa okazała się współpraca służb z mediami, co w przypadku aktualnych poszukiwań jest trudne do wykonania. Dodatkowo zaznaczył, że policja, żeby mogła zachować twarz, musi doprowadzić poszukiwania do finału.