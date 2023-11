To on dźgnął nożem pięcioletniego Maurycego. Adwokat nie kryje, co dzieje się z nim po zatrzymaniu

Zabójstwo przypadkowego pięciolatka Maurycego, który z przedszkolem udał się na wycieczkę, wstrząsnęło Polską. Chłopiec został dźgnięty nożem przez Zbysława C. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany i aresztowany. Takie osoby są przez współwięźniów traktowane zwykle w najgorszy z możliwych sposobów. Jak jest w tym przypadku, powiedział wprost adwokat sprawcy.

Jak w więzieniu traktowany jest Zbysław C.? Adwokat o zabójcy 5-latka Fot. Pomorska Policja / zdjęcie poglądowe / monitoring budynku

18 października 71-latek z nożem rzucił się na grupę przedszkolaków spacerujących pod opieką wychowawczyni po Poznaniu. Mężczyzna śmiertelnie zranił 5-letniego Maurycego. Okazało się, że jego ofiara była przypadkowa.

Mordercy dzieci i pedofile są w więzieniu zwykle traktowani najgorzej spośród wszystkich osadzonych. Jak jest w przypadku Zbysława C., powiedział w "Fakcie" mec. Łukasz Marcinkowski.

Co dzieje się ze Zbysławem C.? Adwokat oskarżonego zabrał głos

Jak ustaliła gazeta, Zbysław C. jest izolowany. Pozostaje na oddziale szpitalnym aresztu.

– Zbysław C. jest aresztowany, przebywa na oddziale psychiatrycznym. Nic nie wskazuje na to, żeby w jego sytuacji coś miało się zmienić. I mam nadzieję, że tak pozostanie, bo według mnie podejrzany wymaga, żeby był na tym oddziale – tłumaczył mec. Łukasz Marcinkowski.

Jego stan zdrowia jest zauważalny gołym okiem nawet przez człowieka, który nie jest lekarzem. Moim zdaniem, choć oczywiście jestem laikiem w tej kwestii, z pewnością nie jest on człowiekiem zdrowym. mec. Łukasz Marcinkowski wypowiedź dla "Faktu"

Adwokat dodał, że nie ma pewności, jak długo 71-latek będzie przebywał na oddziale. Najprawdopodobniej nie jest to jednak trwająca zwykle kilka tygodni obserwacja psychiatryczna.

– Podczas pobytu w szpitalu po zatrzymaniu Zbysław C. był już badany przez psychiatrów, którzy orzekli, że jest poczytalny. Wydaje mi się, że na tej podstawie będzie wydana opinia biegłych w tej sprawie – tłumaczył dziennikarzom gazety adwokat.

Mordercy dzieci w więzieniu. Jak są traktowani?

O tym, że zabójcy dzieci w więzieniach nie mogą liczyć na ulgowe traktowanie, świadczą chociażby nagrania. Te wprost przedstawiają to, jak "witane" są takie osoby w zakładach karnych.

Niedawno informowaliśmy w naTemat, jaka była reakcja więźniów, gdy do aresztu został przewieziony ojczym 8-letniego Kamilka. Mężczyzna znęcał się nad chłopcem i między innymi rzucił nim na rozgrzany piec kaflowy. To doprowadziło u chłopca do rozległych oparzeń, które nie zostały w porę opatrzone. Nad chłopcem znęcano się także w inny sposób, a konsekwencją tego była jego śmierć.

Kiedy oskarżony o znęcanie się nad chłopcem 27-letni Dawid B. trafił do zakładu, do sieci trafiło nagranie z reakcjami więźniów. Filmik ukazuje mury zakładu, a w tle słychać odgłosy osadzonych, gdzie padło wiele wyzwisk pod adresem Dawida B.

Podobnie w zakładach karnych traktowani mają być pedofile, wobec których często więźniowie stosują różnego rodzaju formy samosądu.

Jak podaje "Fakt", Zbysław C. może po trafieniu na oddział wymagać specjalnej ochrony. "Nie ma wątpliwości, że po trafieniu za kratki Zbysław C. - jako podejrzany o zabójstwo 5-latka - znajdzie się najniżej w więziennej hierarchii – czytamy.