Nie żyje Kamilek z Częstochowy. Szpital wydał oficjalne oświadczenie

Nie żyje 8-letni Kamil z Częstochowy, który miesiąc temu trafił do szpitala skatowany przez ojczyma. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka wydało oficjalny komunikat, w którym poinformowano o przyczynach zgonu.

Nie żyje 8-letni Kamil z Częstochowy. Szpital wydał oświadczenie. Fot. Facebook / Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka

8-letni Kamil z Częstochowy był bity, przypalany papierosami, polewany wrzątkiem i rzucany na rozgrzany piec przez ojczyma

Od ponad miesiąca trwała zacięta walka o życie i zdrowie dziecka. W ostatnich dniach chłopca podłączono do ECMO. Przyjął też ostatnie namaszczenie

Niestety, w poniedziałek nad ranem lekarze stwierdzili zgon u chłopca. 8-latek nie przeżył ciężkiego zakażenia, wynikającego z choroby pooparzeniowej

Nie żyje 8-letni Kamil z Częstochowy . Szpital wydał oświadczenie

"Kamilek zmarł dziś rano. Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa" – poinformowało w poniedziałek Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka.

Lekarze przekazali, że niewydolność wywołało ciężkie zakażenie, wynikające z choroby pooparzeniowej. Do komplikacji, z którymi walczyli medycy, doprowadziło długie nieleczenie chłopca przez ojczyma i mamę.

"Kamilek przez cały czas pobytu w szpitalu był głęboko nieprzytomny. Nie zdawał sobie świadomości gdzie jest, ani co go spotkało. Ani przez chwilę nie cierpiał" – czytamy w komunikacie GCZD.

Medycy wskazali, że próbowali leczyć chłopca na wszystkie możliwe sposoby. Stosowano respiratoterapię, dializoterapię oraz wysokospecjalistyczną aparaturę ECMO. Ta wspomagała krążenie i natlenienie krwi. "Był pod ciągłą, niezwykle troskliwą opieką naszego personelu medycznego. To wszystko niestety nie wystarczyło, aby uratować chłopca" – podkreślili przedstawiciele placówki. "Wspólnie z Państwem, jako personel szpitala, dzielimy dziś wielki smutek z powodu odejścia Kamilka" – dodali.

8-letni Kamilek otrzymał ostatnie namaszczenie

Jak pisaliśmy w naTemat, w minionym tygodniu szpital poinformował, że stan chłopca się pogorszył. Utrzymujące się zakażenie uniemożliwiało wybudzenie go ze śpiączki. Jedną z ostatnich prób ratowania chłopca było podłączenie go do ECMO.

– Ale jest też i nasza działalność chirurgiczna w postaci zamykania ran oparzeniowych. Te rany są już zagojone, ale pozostaje bardzo ciężki stan ogólny pacjenta – przekazał "Faktowi" Dr Andrzej Bulandra.

7 maja biologiczny ojciec Kamila, Artur powiedział w rozmowie z "Faktem", że chłopiec przyjął ostatnie namaszczenie. – Przy łóżku chłopczyka był ksiądz, lekarze oraz personel. Wszyscy modlili się za Kamilka. Najbliższe dni, godziny decydują o wszystkim. Jadę jutro rano, skoro świt do Kamilka – powiedział.

– Kamilek leży w dużej sali, jest podłączony do aparatury. Lekarze poprosili mnie, bym mówił do synka, że to pomoże. Przytuliłem go. Potrzymałem za rączkę... – opisał.