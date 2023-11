Śledczy sprawdzają nieznany wątek ws. Grzegorza Borysa. "Pukali od drzwi do drzwi"

Służby cały czas szukają Grzegorza Borysa, który jest podejrzany o zamordowanie 6-letniego syna. Mundurowi prowadzą działania na konkretnym terenie, ale ostatnio zwrócili uwagę na coś innego. Jak się okazuje, śledczy pukali od drzwi do drzwi z konkretnym pytaniem do mieszkańców.

Służby zaczęły pytać mieszkańców o jeden wątek ws. Grzegorza Borysa. Fot. Karol Makurat/REPORTER, materiały policji

Poszukiwania Grzegorza Borysa trwają od 20 października. Śledczy sprawdzają różne tropy, a jeden z nowych wątków dotyczy publikacji na łamach "Faktu". Chodzi o sytuację, do której miało dojść jeszcze przed tragedią. Okazało się, że ludzie słyszeli awanturę, a głosy dochodziły podobno z mieszkania Borysa i jego rodziny.

– Słyszałam awanturę, nie dało się tego nie słyszeć, tak było głośno, a potem przed blokiem stał radiowóz policyjny – mówiła tabloidowi jedna z sąsiadek pary. Podobną relację przekazały dziennikarzom też inny osoby z sąsiedztwa.

Nie wiadomo, o co mogło chodzić we wspomnianej kłótni, ale mundurowi podjęli konkretne kroki ws. tych doniesień. Jak podaje "Fakt", w miniony weekend żandarmi wojskowi odwiedzili mieszkańców okolicznych bloków. – Pukali od drzwi do drzwi i pytali między innymi o informacje z artykułu – przyznała anonimowo jedna z osób.

Jak podkreślił jeden z informatorów dziennika, mundurowi chcieli się dowiedzieć czegoś więcej o awanturze i o radiowozie, który stał przed blokiem. – My wcześniej mówiliśmy o tym policjantom, ale chyba nie dali temu wiary, a to przecież może być kluczowa informacja dla ustalenia motywów zbrodni – dodał.

Czy Grzegorz Borys żyje?

3 listopada policja podała, że zawęża obszar poszukiwań mężczyzny, który podejrzany jest o zamordowanie swojego 6-letniego syna. – Szukamy Grzegorza Borysa, ale nie wykluczamy, że może on nie żyć – powiedziała kom. Karina Kamińska z biura prasowego policji w Gdańsku w odniesieniu do akcji służb.

Zawężony obszar poszukiwań obejmuje dwa hektary i wyznaczono go w rejonie gdyńskiego zbiornika wodnego Lepusz. Ten znajduje się w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. "Policjanci i żandarmi wojskowi zakładają, że w tym miejscu może znajdować się poszukiwany Grzegorz Borys" – podała KWP w Gdańsku w oficjalnym komunikacie.