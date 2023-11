Tych umów nie da się unieważnić? Oto, co może czekać gwiazdy TVP

Łukasz Grzegorczyk

W TVP miało dojść już do zmian w umowach kluczowych pracowników stacji. Wszystko po to, by zapewnić im "miękkie lądowanie" po możliwych zmianach w telewizji publicznej, kiedy PiS straci władzę. Problem w tym, że korekty w dokumentach mogą stanowić poważny problem nie tylko etyczny, ale i prawny.