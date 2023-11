Zmęczone oczy i... spiczaste kły. Rzeczy, które ludzie uznają za atrakcyjne, bywają zdumiewające

Jeśli boicie się, że nie mieścicie się we współczesnych kanonach piękna, to mam dla was dobrą wiadomość – wiele osób wcale nie zwraca uwagi na pełne usta czy wyrzeźbione brzuchy, a na zupełnie inne cechy, które bywają... zaskakujące. Oto zdumiewające rzeczy, które ludzie uznają za atrakcyjne.

Dziwne rzeczy, które ludzie uznają za atrakcyjne. Fot. kadr z serialu "Czysta krew", HOLLIE ADAMS/AFP/East News/

Męskie uda

Kiedy kobiety mówią o atrakcyjnych częściach ciała mężczyzn, najczęściej wskazują na umięśnione klatki piersiowe, silne ramiona czy sześciopaki na brzuchu. Okazuje się jednak, że niektóre z nich lubią także części ciała znajdujące się poniżej pasa... i bynajmniej nie jest to to, co myślicie.

"Męskim udom i pośladkom dostarcza się za mało miłości i uwagi" – stwierdziła jedna z użytkowniczek Reddita. "Nie ma w tym nic dziwnego! To też moja słabość" – skomentowała inna.

Bycie nerdem

"Kocham nerdów. Mogłabym słuchać godzinami kogoś, kto opowiada o czymś, co kocha, o czym sama nie mam pojęcia. Seriale, gry wideo, praca, cokolwiek. Kocham także, jak mają chęć wprowadzić mnie w temat, ale nie oczekuję tego za każdym razem. Czasami ludzie chcą tylko mówić, a ja słuchać" – czytamy opinię jednej z internautek, pod którą podpisały się inne osoby.

Jeśli więc wydaje ci się, że odstraszasz potencjalną drugą połówkę, bo jesteś gorącym pasjonatem jakiegoś tematu, problem najprawdopodobniej tkwi... w czymś innym.

Androgeniczność

Na TikToku można znaleźć sporo humorystycznych filmików, w których kobiety "biegną na imprezę" szybciej, kiedy słyszą, że będą tam mężczyźni, o których nie można powiedzieć, "czy są dziewczyną, czy chłopakiem".

Na androgeniczność, jako cechę, która wzbudza zainteresowanie, wskazują jednak przedstawiciele obu płci, a także osoby niebinarne. Często opisywane jest to w ten sposób, że atrakcyjna jest kobieta, która "ma w sobie coś z faceta" i odwrotnie – mężczyzna, który "ma w sobie coś z kobiety".

Obojczyki

Choć mamy i babcie straumatyzowały wiele kobiet, mówiąc im, że "facet nie pies, na kości nie poleci", okazuje się, że nie miały do końca racji... "Nie wiem dlaczego, ale obojczyki wydają mi się bardzo... rozpraszające" – czytamy na jednym z internetowych forów.

Sama pamiętam historię opowiedzianą przez mojego znajomego, który (wraz z kolegami) zachwycał się, że w rzeczonych obojczykach znajoma kelnerka potrafi przenosić... solniczki. Co ciekawe jednak, kobiety w sieci również wyrażają zainteresowanie tą kościstą częścią ciała mężczyzn.

Opieranie się ręką o ścianę podczas oddawania moczu

Kojarzycie taki obrazek: ledwo trzymający się na nogach facet sika na ulicy, podtrzymując się jedną ręką o ścianę. Trudno w to uwierzyć, że część kobiet owo podpieranie uważa za... seksowne. Choć dodają, że upojenie alkoholowe oraz ulica nie są koniecznym faktorem do wywołania podniecenia.

Wystające żyły na rękach

Wystające żyły na rękach to cecha, która kręci ewidentnie kobiety – mężczyźni raczej nie zwierzają się w internecie z fascynacji "żylastymi dziewczynami". Nie wszystkim jednak podobają się ręce "ulubionych pacjentów pielęgniarek".

"Nie kumam tej fascynacji żyłami. Jak widzę takie u faceta, to mam jakieś dziwne uczucie w sobie, że zaraz mu pękną i krew się rozleje z jego ramion" – napisała jedna z użytkowniczek facebookowej grupy.

Zaburzenia psychiczne

Romantyzowanie zaburzeń psychicznych to jeden z bardziej toksycznych trendów, którego współczesnych źródeł można upatrywać w popkulturze. Najczęściej to młodzi mężczyźni uganiają się za alternatywkami, o czym dla naTemat pisała Agnieszka Miastowska.

"I chociaż temat zdrowia psychicznego nie powinien służyć żartom, to właśnie choroba borderline leży u podstaw fiksacji na punkcie osobowości alternatywki (...) Młodzi faceci romantyzują to zaburzenie, mówiąc nawet o nim pieszczotliwie 'borderek', podkreślając, że zapewnia im ono spontaniczność i bardzo mocne emocjonalne doznania w relacji z alternatywką" – czytamy w jej tekście.

Cienie pod oczami i "zmęczony" wygląd

"Nie wiem dlaczego, ale zmęczeni mężczyźni są dla mnie super atrakcyjni. Może dlatego, że będąc wyczerpanym jest się najbliżej prawdziwego siebie, jak to możliwe" – zastanawia się jedna internautka. "Kurczę, nigdy o tym nie myślałam, ale faktycznie strasznie podobają mi się podkrążone oczy. Nie jestem pewna, co to może o mnie mówić..." – pisze inna.

Wiele kobiet na internetowych forach podłapało ten temat, twierdząc, że kręci je, kiedy facet wygląda na "zmęczonego". "Coś w tym jest. W końcu Pete Davidson [aktor i komik znany m.in. z "Saturday Night Live" - przyp. red.] wyrywa wszystkie te atrakcyjne kobiety na swoje zmęczone oczy" – napisała jedna z użytkowniczek wskazując przykład ze świata zagranicznych celebrytów.

Opieranie ręki na fotelu pasażera podczas cofania

Było już zaskakujące (czy nawet szokujące) opieranie się ręką o ścianę podczas oddawania moczu, które jednak nie jest popularnym "fetyszem" wśród kobiet. Wiele z nich twierdzi natomiast, że podoba im się, gdy mężczyzna podczas cofania samochodem... opiera rękę na fotelu pasażera.

Duże nosy

"Lubię większe nosy, to znaczy większe niż typowo utarty kanon piękna. Nietypowa ich budowa też jest przyciągająca dla mnie" – napisała jedna internautka. Większe nosy to cecha, która podoba się jednak także mężczyznom. Wiele osób twierdzi, że "nadają one więcej charakteru".

Znaną entuzjastką dużych nosów wśród celebrytów jest popularna raperka Doja Cat. "Lubię duże nosy, bo tak jakby... można na nich usiąść" – stwierdziła znana z kontrowersyjnego poczucia humoru artystka.

Spiczaste kły

Higieny jamy ustnej raczej nie jest uznawana za coś atrakcyjnego, a po prostu "absolutne minimum". Jak się jednak okazuje, niektórzy mają bardziej nietypowe preferencje dotyczące wyglądu... uzębienia.

"Mam ostre, spiczaste kły i wielu facetów mówiło mi, że się im podobają" – napisała jedna z użytkowniczek Reddita. Jeśli myślicie, że to przypadek, że trafiła na amatorów "wampirzych zębów", może was zdziwić, że pod jej komentarzem pojawiły się kolejne, w których inne osoby wyrażały swoje zainteresowanie podobnym kształtem kłów... Czy to wciąż utrzymujący się efekt "Zmierzchu"?