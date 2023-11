Żulczyk ma tego dość. Znany pisarz nawiązał do orędzia prezydenta Dudy

Prezydent rozważał kandydatury Donalda Tuska z większością 248 posłów i Mateusza Morawieckiego z poparciem 194 posłów. Choć matematyka jest nieubłagana, cały czas nie wiadomo, co ogłosi Andrzej Duda w orędziu. Przed jego wystąpieniem głos w sieci zabrał znany pisarz, który jakiś czas temu sprowadził na siebie kłopoty, gdy na Twitterze nazwał prezydenta "debilem". Co napisał tym razem?

Jakub Żulczyk ostro o orędziu Andrzeja Dudy. Padły wulgarne słowa Fot. Damian Klamka/East News; Filip Naumienko/REPORTER

Jakub Żulczyk ostro o orędziu Andrzeja Dudy. Padły wulgarne słowa

W poniedziałek (6 października) wieczorem prezydent Andrzej Duda wygłosi przemówienie, w którym ogłosi swoją decyzję dotyczącą wyznaczenia polityka odpowiedzialnego za uformowanie nowego rządu.

"Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu, prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję ws. tzw. pierwszego kroku" – przekazał szef gabinetu prezydenta, Marcin Mastalerek. Prezydent brał pod uwagę kandydaturę Donalda Tuska, który ma poparcie 248 posłów, oraz Mateusza Morawieckiego, wspieranego przez 194 posłów.

W poniedziałkowe przedpołudnie za pośrednictwem platformy X przemówił zawczasu Jakub Żulczyk. "Błagam. Cokolwiek on palnie o tej 20., nie oznaczajcie mnie. Dajcie mi k**wa żyć" – zaapelował do internautów.

Skąd ta ostra reakcja pisarza? Wygląda na to, że chciałby już ostatecznie uwolnić się od sprawy sprzed lat.

Chodzi o to, że tuż po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku prezydent Andrzej Duda złożył Joe Bidenowi gratulacje na Twitterze. Wpis ten skomentował Żulczyk, który stwierdził nie ma czegoś takiego, jak "nominacja przez Kolegium Elektorskie" i wskazał, że "Andrzej Duda jest debilem".

Po tym wpisie do prokuratury wpłynęło zawiadomienie, a po przeprowadzonym śledztwie do sądu skierowano akt oskarżenia, w którym Żulczyk został oskarżony o znieważenie prezydenta. W maju tego roku Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury w sprawie Żulczyka. Tym samym został utrzymany wyrok warszawskiego sądu apelacyjnego umarzający sprawę.

Przypomnijmy, że niecały miesiąc temu Żulczyk, który w swoich wypowiedziach publicznych nie stroni od polityki, gościł w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Został zapytany m.in. o Jarosława Kaczyńskiego. – Jarosław Kaczyński jest strasznie złożoną postacią. On i Adam Michnik to jest trochę taki Batman i Joker polskiego życia publicznego. Są swoim rewersem, są potwornie złożonymi postaciami, ale też są produktami pewnej ery, pewnych czasów i sposobu myślenia. Obaj prezentują podobny poziom "braku przyczepności z bazą" i upartego tkwienia w schematach myślowych, które miały miejsce 30-40 lat temu – powiedział.

Autor popularnych książek dodała, że widać po prezesie PiS, że jest to człowiek doświadczony dużym cierpieniem.

– U Jarosława Kaczyńskiego też jest ogromny resentyment, cierpienie, itd. To dla mnie potwornie złożony człowiek, bardzo ciekawy, który wyrządził na pewno dużo zła w przestrzeni publicznej, ale też w takim sensie kształtu kraju, państwowości. [...] To jest postać tragiczna, z każdej strony. To jest człowiek, który w życiu straszliwie się nacierpiał. Tkwi dalej w tym cierpieniu i to widać – stwierdził pisarz.