Matthew Perry zyskał sławę dzięki roli sarkastycznego Chandlera Binga w amerykańskim sitcomie "Przyjaciele". Jak się okazuje, hollywoodzki aktor powstrzymał twórców przed pomysłem, który mógł zniszczyć graną przez niego postać w oczach widzów. Scenarzyści mieli w planach zdradę.

Matthew Perry nie chciał, by Chandler zdradził Monikę w serialu "Przyjaciele". Fot. PHOTOlink / Everett Collection / East News

Matthew Perry powstrzymał Chandlera przed zdradą

Śmierć Matthew Perry'ego wstrząsnęła nie tylko miłośnikami "Przyjaciół", ale także światem gwiazd. Niedawno współpracę z odtwórcą Chandlera Binga wspominał w mediach społecznościowych John Stamos z sitcomu "Pełna chata", który oznajmił, że podczas jego gościnnego występu w serialu "Friends" Perry bardzo go wspierał.

Głos w sprawie śmierci gwiazdora zabrała też aktorka drugoplanowa Lisa Cash. W wywiadzie z TMZ wyznała, że twórcy początkowo obsadzili ją w roli kobiety, z którą Chandler miał zdradzić swoją ukochaną Monikę. Chodziło konkretnie o odcinek zatytułowany "The One in Vegas: Part 1" z 5. sezonu z 1999 roku.

Dzień przed nagraniem sceny, w której Chandler miał zrobić skok w bok, Matthew Perry powiedział scenarzystom, że obawia się, iż fani "Przyjaciół" nigdy nie wybaczą mu tych czynów.

"Początkowo w naszym scenariuszu Chandler miał iść do pokoju hotelowego (red. - po kłótni z Moniką) i zamówić obsługę hotelową. Ja jako pracownik hotelu miałam z nim rozmawiać, śmiać się i nawiązać kontakt, który kończył się dla Chandlera zdradą" – mówiła Cash.

Choć wspomnianej sceny nigdy nie nakręcono, aktorka odbyła kilka prób z Perrym. Tak opowiadała o graniu u jego boku: – Był naprawdę sympatyczny i serdeczny. Po prostu sprawił, że czułam się na planie swobodnie.

Jak Matthew Perry zdobył rolę Chandlera Binga?

W autobiografii "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz" Matthew Perry opisał, że trzy tygodnie przed dołączeniem do obsady "Przyjaciół" padł na kolana i zaczął się modlić: "Boże, zrób ze mną, cokolwiek chcesz, tylko proszę, uczyń mnie sławnym".

Po czasie gwiazdor, mając problemy z uzależnieniem od alkoholu i leków wspomniał swoją modlitwę sprzed lat. W jednym z wywiadów zdradził, że "Bóg z całą pewnością dotrzymał swojej części umowy, ale Wszechmogący, jak to Wszechmogący, nie zapomniał też o pierwszej części mojej modlitwy". Z opowieści amerykańskiego aktora wynikało, że mało brakował, by rola Chandlera przypadła komuś innemu. Wszystko przez inne zobowiązania. Wówczas Perry podjął się pracy na planie pilotażowego odcinka serialu "LAX 2194", opowiadającego o "bagażowych na lotnisku w Los Angeles w 2194 roku". To właśnie z tego powodu, jego udział w kultowej produkcji stał pod znakiem zapytania.

Pogrzeb Matthew Perry'ego

Czytaj także: https://natemat.pl/522121,pogrzeb-matthew-perry-ego-zalobnicy-poplakali-sie-podczas-tej-piosenki

Przypomnijmy, że pogrzeb Matthew Perry'ego odbył się w piątek (3 listopada) w Forest Lawn Memorial Park w Los Angeles, czyli cmentarzu położonym niedaleko słynnego Wzgórza Hollywood.

Ceremonia miała skromny charakter. Wzięli w niej udział najbliżsi aktora, w tym także jego koledzy i koleżanki z planu kultowego amerykańskiego sitcomu "Przyjaciele", czyli Jennifer Aniston (serialowa Rachel), Courteney Cox (Monica), David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joey) i Lisa Kudrow (Phoebe).