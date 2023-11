Nie jest tajemnicą, że Anna Lewandowska odnalazła prawdziwą pasję. Co jakiś czas w mediach społecznościowych chwali się swoimi postępami w nauce bachaty. Jednak tym razem nowe nagranie, które opublikowała na Instagramie, nie przypadło do gustu internautom. Upust emocjom dali w komentarzach pod postem.

Szaloną przyjemność i chwilę wytchnienia od codziennego pędu Annie Lewandowskiej daje taniec. Ukochany ją w tym dopinguje. "Bardzo doceniam to, że wspiera mnie w tej nowej pasji i często mówi: 'Widzę, że taniec daje ci dużo radości, więc biegnij na trening'" – mówiła w jednym z wywiadów trenerka fitness.

Jednak same lekcje to nie wszystko. Trenerka organizuje spontaniczne zajęcia z bachaty na katalońskich ulicach, mało tego zamierza wyruszyć z kolejnym projektem. "Chcę otworzyć siłownię i szkołę tańca w Barcelonie. Nie mogę się doczekać, aż to się stanie! Ciągle myślę o tym, co mogę zrobić, a mój zespół zawsze śmieje się ze mnie, że jestem taką aktywną osobą" – cytuje Lewandowską Mundo Deportivo.

"Taniec szybko stał się moją nową pasją. Dla mnie to przede wszystkim sposób na relaks i uwolnienie emocji. Postanowiłam wprowadzić bachatę do mojej aplikacji" – dodała po chwili.

Tymczasem żona Roberta Lewandowska dodała dwa dni temu kolejne nagranie, na którym zaprezentowała swoje taneczne umiejętności. W najnowszym poście na Instagramie zarejestrowano, jak tańczy bachatę podczas specjalnie zorganizowanego tanecznego wydarzenia.

"Bachata congress. Miejsce, w które zawsze zjeżdżają się wspaniałe, uśmiechnięte, pozytywne osoby, z przeróżnych miejsc na świecie. Łączy je jedno – zamiłowanie do bachaty, która jak już wiecie, stała się również moim ulubionym stylem tańcem" – czytamy pod nagraniem.

W kolejnej części swojego wpisu Lewandowska zdradziła, komu może przypaść do gustu ten rodzaj tańca.

"Polecam wszystkim, chcącym poznać bardziej ten świat – pojechać chociaż raz i poczuć tę atmosferę. Przede wszystkim, macie możliwość skorzystania z kilku lekcji dziennie z najlepszymi nauczycielami tańca. Nie ważne czy dopiero zaczynasz, czy jesteś profesjonalnym tancerzem. Nikt cię nie ocenia i każdy uczy się czegoś od siebie nawzajem" – podsumowała.

Nie trzeba było długo czekać, by pod nowym wpisem rozgorzała dyskusja. Niektórzy internauci wytykają trenerce braki w tańcu, co dali do zrozumienia w wymownych komentarzach.

"Nie da się być dobrym we wszystkim. Nie masz tej lekkości, seksapilu. Wyglądasz, jakbyś w myślach kroki liczyła. Lubię oglądać, jak ćwiczysz, ale nie jak tańczysz"; "Nie każdemu z tańcem jest po drodze"; "Niby technicznie ok, ale nie ma tej pasji, ognia"; "Taniec to nie zadanie. Panie Hakiel, pomocy"; "Nie masz, kochana, wyczucia rytmu" – wymieniali użytkownicy.

Jednak znalazło się spore grono, którym zamiłowanie i pasja Lewandowskiej do bachaty przypadła do gustu. "Ciekawie czytać te komentarze. Dużo negatywnych słów i tekstów typu 'nie nadajesz się do tego', a ja pierwsze, co pomyślałam, oglądając to video, to 'ale wymiata! Chciałabym mieć takie ruchy'. Jak różnie można postrzegać rzeczywistość"; "Kobita robi, co lubi, ale zawsze znajdą się specjaliści z 'dobrym słowem'"; "Widać ogromny progres" – czytamy.